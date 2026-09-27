Meta presenta Muse Charm: su nuevo dispositivo portátil con IA

El desarrollo de asistentes autónomos avanza hacia dispositivos físicos de bolsillo pensados para la interacción constante. A través del nuevo Muse Charm , la corporación norteamericana presentó un accesorio portátil que procesa funciones de inteligencia artificial , combinando estética de mascota virtual interactiva con las herramientas de asistencia digital desarrolladas por la empresa Meta .

El director ejecutivo de la firma, Mark Zuckerberg, expuso el producto durante la conferencia anual Meta Connect, anticipando su llegada comercial antes de las fiestas de fin de año. El equipo fue creado por el equipo de diseño liderado por Alan Dye, exintegrante de Apple, y presenta una estructura compacta semejante a un reloj inteligente que sustituye la malla tradicional por un cordón para colgar de bolsos o mochilas.

El aparato monta un panel de dos pulgadas en el que conviven personajes animados personalizables, evocando la dinámica clásica de un Tamagotchi . Entre las figuras disponibles figuran la mascota Jolly, una tostada con anteojos oscuros, un perro labradoodle y figuras frutales animadas que gesticulan según el estado de las tareas cotidianas.

Este personaje constituye la representación gráfica del modelo Muse, un asistente orientado a gestionar trámites rutinarios como reservar turnos o redactar mensajes de correo electrónico. El chasis incluye un lector de huellas dactilares en una esquina para activar los comandos de voz, un módem con conectividad 5G nativa y una cámara pequeña para registrar elementos del entorno.

La propuesta apunta a un público joven acostumbrado al uso de figuras decorativas en mochilas y carteras. A diferencia de las utilidades corporativas tradicionales, los desarrolladores de inteligencia artificial buscan que los usuarios perciban al asistente como una compañía constante en lugar de una herramienta técnica distante.

Las estadísticas respaldan el interés por la plataforma base, ya que el modelo Muse registró más de 2,5 millones de descargas durante sus primeras semanas en el mercado móvil, según mediciones de la consultora Sensor Tower. Sin embargo, diversos analistas de la industria expresan reservas frente a la recopilación permanente de imágenes y sonidos en la vía pública.

Desafíos de privacidad en el ecosistema de Meta

El dispositivo despierta cuestionamientos sobre la custodia de registros personales debido a los antecedentes recientes de la marca en productos ópticos. El asistente de la compañía sumó reclamos formales vinculados con la lectura de mensajes confidenciales, intentos de acceso a cuentas de correo y solicitudes indebidas de datos bancarios o documentos de identidad.

La cámara integrada capta datos del contexto físico para enriquecer las respuestas del sistema. Meta

La inclusión de sensores ópticos y micrófonos activos en un objeto que se asemeja a un juguete plantea dudas técnicas sobre el consentimiento de terceros en espacios comunes. Con la revelación del Muse Charm, la corporación Meta profundiza su apuesta de hardware interactivo, buscando masificar la presencia de su inteligencia artificial a través de un accesorio inspirado en el concepto del Tamagotchi.