Logitech: 3 periféricos de la serie G que sí compraría

La marca Logitech presentó de manera oficial la renovación de su línea gamer básica en Buenos Aires.

El sector de componentes para videojuegos registra modificaciones orientadas a transferir funciones avanzadas hacia los segmentos de costo moderado. La empresa internacional Logitech formalizó el despliegue de sus últimas herramientas informáticas, buscando proveer sensores microscópicos y estructuras mecánicas de alta fidelidad a una base de usuarios más amplia.

Los auriculares inalámbricos G325 LIGHTSPEED complementan la Logitech Serie G3 con audio de 24 bits y reducción de ruido. Logitech Innovaciones en el ecosistema de la Logitech Serie G3 La marca busca reconfigurar el mercado residencial mediante la integración de componentes de alta tasa de respuesta en sus familias de nivel de entrada. La línea de hardware añade el mouse inalámbrico G305 X SUPERLIGHT y el teclado con cable G316 X 98, los cuales se acoplan a los auriculares inalámbricos G325 para conformar una plataforma de juego unificada. Estas herramientas gestionan sus perfiles lumínicos y funciones lógicas mediante la aplicación dedicada G HUB.

El nuevo mouse inalámbrico de Logitech reduce su peso a 59 gramos mediante la modificación de sus matrices plásticas. Logitech La arquitectura de estos accesorios adopta el sensor HERO 44K, un componente técnico que registra movimientos con un índice de informe de hasta 8 kHz. Según Lucas Landa, ejecutivo de la compañía para la región, esta ingeniería acerca tecnologías herederas de las gamas más costosas a un precio accesible, permitiendo mejorar la experiencia diaria de uso.

Características de los periféricos presentados en Buenos Aires El nuevo mouse inalámbrico de Logitech actualiza la fisonomía clásica del modelo previo para fijar un peso final de 59 gramos. La unidad utiliza conectividad inalámbrica de baja latencia mediante la norma comercial LIGHTSPEED, enlace Bluetooth y conexión física por cable USB-C. El acumulador interno entrega una autonomía de 130 horas continuas y asimila sistemas de carga veloz que proveen tres horas y media de funcionamiento con dos minutos de alimentación eléctrica. La estructura incorpora un 51% de plásticos reciclados y tornillos visibles para facilitar las reparaciones del usuario.