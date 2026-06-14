El nuevo Logitech Spotlight 2 asiste a los oradores para reducir el estrés

El nuevo control remoto de Logitech ayuda a los profesionales a mantener la calma antes de una disertación pública.

El entorno de las conferencias corporativas y educativas demanda accesorios técnicos que simplifiquen el control de los archivos multimedia frente al público. La firma Logitech presentó un dispositivo inalámbrico para exposiciones que incorpora recursos avanzados de personalización, sistemas de vibración interna y herramientas digitales para dirigir la atención de las audiencias durante las disertaciones.

Funciones para el manejo del estrés y la relajación El elemento más llamativo del control remoto se orienta a regular el estado de ánimo de los expositores antes de ingresar al escenario. El modelo dispone de un software de relajación que emite pulsos mecánicos suaves sobre la palma de la mano para coordinar los ciclos de inhalación y exhalación del usuario. Esta metodología busca mitigar el nerviosismo previo a la exposición mediante estímulos táctiles directos, permitiendo que la persona recupere la calma sin necesidad de consultar pantallas externas.

Logitech Spotlight - Interna 2 Los botones de la estructura del Logitech Spotlight 2 reaccionan a la presión física para evitar ejecuciones involuntarias durante los traslados. Logitech La superficie del Logitech Spotlight 2 posee sensores de presión que reaccionan a la fuerza del dedo, complementando el avance de las diapositivas con una respuesta háptica perceptible al tacto. Esta configuración técnica evita que el orador deba mirar el control de forma constante para verificar sus acciones lógicas, facilitando un desplazamiento fluido por los menús virtuales. El precio internacional de lanzamiento se sitúa en los 130 dólares en los canales de distribución oficiales de la firma de hardware.

Herramientas de visualización en el control remoto Logitech Spotlight 2 El hardware conserva un puntero láser tradicional de Clase 1, pero añade herramientas digitales adaptadas para las plataformas de videoconferencias como Zoom. El Logitech Spotlight 2 integra los modos de visualización Spotlight, Squarelight y Magnify, los cuales oscurecen el fondo de la pantalla o amplifican un sector del cuadro para resaltar datos concretos. El botón principal de selección vibra de forma breve al encender estas utilidades, confirmando la activación del comando sin interrumpir el ritmo del discurso.

La flexibilidad operativa del control remoto se gestiona a través de la aplicación de escritorio Logi Options+, un programa informático que faculta la edición de las acciones del botón programable secundario. El circuito admite asignar accesos rápidos para silenciar los micrófonos, pausar la reproducción de un video, limpiar el monitor o iniciar el temporizador general. Esta compatibilidad lógica abarca a los principales programas del mercado, operando de forma nativa sobre Keynote, Google Slides y PowerPoint.