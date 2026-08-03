Guía de periféricos: los 5 mejores modelos de mouse para comprar en Argentina

En plataformas especializadas, los usuarios encuentran modelos que van desde opciones económicas de entrada hasta periféricos de alta gama con sensores avanzados. A continuación, analizamos cinco alternativas destacadas para renovar el mouse en el país, evaluando sus especificaciones técnicas y costo en pesos.

La línea inalámbrica de la marca Logitech El fabricante suizo mantiene una presencia destacada en el catálogo local con periféricos para distintos perfiles de uso. Para quienes buscan una opción económica sin cables, el modelo G305 Wireless Lightspeed cotiza en $48.250. Este periférico ofrece un sensor Hero de alta precisión, peso de 99 gramos y una autonomía de batería que alcanza las 250 horas continuas de uso.

Los dispositivos de la marca Logitech ofrecen sensores de alta precisión para tareas de oficina y videojuegos. Logitech En el segmento competitivo de alto rendimiento, la firma Logitech comercializa el G PRO X Superlight 2 Lightspeed a un precio de $199.990. Este periférico destaca por su peso ultra liviano de solo 60 gramos, una frecuencia de sondeo de 8000 Hz, un sensor de 44.000 DPI y una batería recargable que rinde hasta 95 horas. Su diseño ambidiestro lo ubica como uno de los modelos más avanzados de la marca Logitech.

Opciones con cable y ligereza de la marca HyperX La marca presenta una alternativa competitiva en la gama media con el modelo Pulsefire Haste 2 Black RGB, disponible por un valor de $54.600. Este dispositivo ultraliviano con cable integra un sistema de iluminación personalizable y un sensor ajustado para movimientos rápidos en la pantalla. La construcción del mouse y su forma favorecen la agilidad durante largas jornadas frente a la computadora.

Por su parte, el catálogo de la firma HyperX suma la variante inalámbrica Pulsefire Fuse Wireless por $63.400. El equipo cuenta con doble conectividad mediante receptor USB de 2.4 GHz y Bluetooth, un peso de 75 gramos, iluminación RGB y una autonomía de 85 horas de uso continuo. La flexibilidad de conexión convierte a esta propuesta de HyperX en un periférico versátil para computadoras portátiles y de escritorio.