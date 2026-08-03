Guía de periféricos: los 5 mejores modelos de mouse para comprar en Argentina
La oferta local de periféricos exhibe opciones inalámbricas y con cable que combinan precisión y precios competitivos.
En plataformas especializadas, los usuarios encuentran modelos que van desde opciones económicas de entrada hasta periféricos de alta gama con sensores avanzados. A continuación, analizamos cinco alternativas destacadas para renovar el mouse en el país, evaluando sus especificaciones técnicas y costo en pesos.
La línea inalámbrica de la marca Logitech
El fabricante suizo mantiene una presencia destacada en el catálogo local con periféricos para distintos perfiles de uso. Para quienes buscan una opción económica sin cables, el modelo G305 Wireless Lightspeed cotiza en $48.250. Este periférico ofrece un sensor Hero de alta precisión, peso de 99 gramos y una autonomía de batería que alcanza las 250 horas continuas de uso.
En el segmento competitivo de alto rendimiento, la firma Logitech comercializa el G PRO X Superlight 2 Lightspeed a un precio de $199.990. Este periférico destaca por su peso ultra liviano de solo 60 gramos, una frecuencia de sondeo de 8000 Hz, un sensor de 44.000 DPI y una batería recargable que rinde hasta 95 horas. Su diseño ambidiestro lo ubica como uno de los modelos más avanzados de la marca Logitech.
Opciones con cable y ligereza de la marca HyperX
La marca presenta una alternativa competitiva en la gama media con el modelo Pulsefire Haste 2 Black RGB, disponible por un valor de $54.600. Este dispositivo ultraliviano con cable integra un sistema de iluminación personalizable y un sensor ajustado para movimientos rápidos en la pantalla. La construcción del mouse y su forma favorecen la agilidad durante largas jornadas frente a la computadora.
Por su parte, el catálogo de la firma HyperX suma la variante inalámbrica Pulsefire Fuse Wireless por $63.400. El equipo cuenta con doble conectividad mediante receptor USB de 2.4 GHz y Bluetooth, un peso de 75 gramos, iluminación RGB y una autonomía de 85 horas de uso continuo. La flexibilidad de conexión convierte a esta propuesta de HyperX en un periférico versátil para computadoras portátiles y de escritorio.
Variantes ergonómicas de la empresa Corsair
El segmento de modelos ergonómicos cuenta con la presencia del M55 Nightsword PRO RGB de la firma Corsair, comercializado a un precio de $124.200. Este equipo destaca por incluir un sistema de pesas ajustables que permite graduar su masa entre los 119 y los 141 gramos. Además, posee un sensor óptico de 18.000 DPI y una estructura moldeada que mejora el agarre de la mano.
La oferta del fabricante Corsair responde a las necesidades de usuarios que priorizan la personalización del peso y el soporte físico. La presencia de estas tres marcas en el mercado argentino garantiza que cada comprador encuentre un mouse adaptado a su presupuesto, ya sea que prefiera la libertad del formato inalámbrico o la respuesta inmediata de la conexión por cable.