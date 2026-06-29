La línea futura de iPhone filtra sus especificaciones y pantallas OLED

El filtrador Digital Chat Station reveló el cronograma de producción de los iPhone de la compañía de Apple para los próximos años.

El proceso de desarrollo de hardware en el sector corporativo móvil anticipa las características operativas de los dispositivos con varios meses de antelación. Las filtraciones sobre el catálogo del fabricante estadounidense detallan la configuración interna de la futura familia iPhone, exponiendo las pautas de diseño y los componentes de visualización asignados para los modelos del ciclo comercial posterior.

Modelos estándar y la tecnología de visualización de Apple Las planillas de manufactura exponen que el catálogo proyectado para inicios de 2027 sumará tres terminales base equipadas con pantallas de tecnología OLED y una resolución nativa de 1.5K. El modelo básico denominado iPhone Air 2 portará una diagonal de 6,55 pulgadas respaldada por una tasa de refresco variable LTPO de 120 Hz. Por su parte, la versión estándar de la serie iPhone 18 presentará una superficie de 6,3 pulgadas con la misma tasa adaptativa, mientras que la variante compacta 18e reducirá su escala a 6,12 pulgadas mediante el uso de un panel de tipo LTPS limitado a una frecuencia de 60 Hz.

Los ingenieros de Apple ya filtraron los colores de los iPhone 18 Pro. Imagen generada con IA Este esquema se alinea con la estrategia de distribución escalonada que maneja la firma de la manzana. Los reportes de la cadena de suministros indican que los terminales de prestaciones avanzadas iPhone Pro y iPhone Pro Max llegarán a los comercios en el período otoñal de 2026 junto al primer dispositivo de pantalla plegable de la empresa. De este modo, las alternativas convencionales y el modelo delgado complementarán la oferta en los puntos de venta durante los primeros meses del año siguiente, permitiendo una dosificación de la producción física de circuitos.

Pruebas de matriz para la serie iPhone 18 y futuras generaciones El informe técnico del informante sectorial establece que las líneas de ingeniería ejecutan ensayos de matricería complementarios detrás de escena. La corporación Apple inició la etapa de fundición y testeo de componentes para la serie de nivel avanzado que sucederá a los terminales del próximo año, identificada de forma provisoria en los laboratorios como la familia 19 Pro. Este procedimiento operativo habitual busca depurar las fallas lógicas y asegurar la rigidez estructural de los chasis metálicos con más de doce meses de antelación respecto a su ensamble definitivo.

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