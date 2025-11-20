iPhone Fold: Apple prepara su plegable con una batería que superaría a la de sus rivales

El primer prototipo del iPhone Fold muestra una batería que supera los 5.000 mAh y abre una nueva etapa para Apple en el segmento de los teléfonos plegables . La información surge de las filtraciones de yeux112 , una fuente conocida por sus aportes desde la cadena de suministro.

Las filtraciones indican que Apple está probando prototipos del iPhone Fold con capacidades que van desde los 5.400 hasta los 5.800 mAh. Si esto se confirma, el modelo quedaría por encima del iPhone 16 Pro Max y del reciente iPhone 17 Pro Max, que solo en algunos países superan los 5.000 mAh debido a las diferencias entre versiones con SIM física y eSIM.

"Apple está evaluando múltiples configuraciones internas para su primer plegable", señala el filtrador yeux112 en su último informe.

Hasta este año, el récord de capacidad en un iPhone lo mantenía el modelo 16 Pro Max con 4.685 mAh, seguido del 17 Pro Max con 5.088 mAh. En mercados donde sigue vigente la ranura SIM, ese número continúa por debajo de los 5.000 mAh, algo que la empresa no pudo modificar sin rediseñar el hardware. Esta limitación no afectaría al iPhone Fold si Apple decide lanzar únicamente versiones eSIM.

Más autonomía que los principales plegables del mercado

En el ecosistema de los teléfonos plegables, pocos equipos alcanzan cifras similares. El Samsung Galaxy Z Fold7 incluye una batería de 4.400 mAh, mientras que modelos como el Honor Magic V5 —con 5.820 mAh— o el Huawei Mate XT Ultimate Design —con 5.600 mAh— aparecen como las únicas referencias cercanas al rango del supuesto dispositivo de Apple.

image

El teléfono de Apple buscaría competir también en bisagra, durabilidad y diseño interno. Las filtraciones hablan de un sistema más resistente y menos visible, en línea con lo que se espera de un producto premium que llegue tras años de desarrollo. Desde 2020 circulan rumores sobre este lanzamiento, y la convergencia de reportes recientes apunta a que su presentación podría ocurrir el año próximo.

Apple habría evaluado distintos enfoques para su diseño interno, incluyendo configuraciones que aprovechan el espacio ganado al eliminar la ranura SIM tradicional. Esta decisión permitiría instalar baterías más amplias sin aumentar el grosor del chasis, una característica clave para diferenciarse de la competencia en un mercado donde el peso y la ergonomía siguen siendo desafíos.

Mientras tanto, desde Applesferadestacan que Apple suele presentar nuevas categorías de producto cuando logra un estándar propio de estabilidad y usabilidad. Aunque el desarrollo es interno y hermético, la consistencia de las filtraciones genera expectativa en la industria. Cada actualización refuerza la idea de que la compañía está cerca de revelar su primer plegable.