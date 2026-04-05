iOS 26.5 beta 1: Apple lanza la nueva versión de su sistema operativo

La empresa lanzó la primera beta de iOS 26.5, que trae mejoras en Apple Maps y avanza con la seguridad en los mensajes de texto entre diferentes marcas.

En el marco del aniversario de 50 años, Apple habilitó para los desarrolladores la primera versión de prueba de iOS 26.5, una actualización que busca pulir el rendimiento del iPhone. Aunque faltan las nuevas funciones de Siri, el paquete de datos incluye novedades en mapas y una mayor privacidad para los mensajes de texto entre diferentes marcas.

Seguridad y cifrado de mensajes en el sistema operativo La gran novedad de esta entrega es la vuelta del cifrado de extremo a extremo para los mensajes RCS. Esta tecnología permite que los chats entre un iPhone y un celular Android sean mucho más privados. La empresa ya había probado esto en versiones anteriores, pero el cambio no llegó a la versión final. Ahora, con el número de compilación 23F5043g, la función aparece de nuevo en los teléfonos de Apple y parece que esta vez viene para quedarse. Esto es un golazo para los que mandan archivos o fotos, ya que la información viaja protegida de punta a punta.

ios-26-4. 1 El cifrado de extremo a extremo para RCS garantiza que las charlas con usuarios de otros sistemas sean privadas y seguras. 9to5Mac El sistema operativo también ajusta la forma en que pasamos los datos a un equipo con Android. Ahora, al transferir las conversaciones, el usuario puede elegir si quiere pasar los archivos adjuntos de los últimos 30 días, del último año o directamente todos los archivos. Es una opción muy útil si tenés el almacenamiento lleno y querés hacer una limpieza ni bien cambiás de equipo. La idea de la marca es que la transición sea fluida y no te traiga dolores de cabeza innecesarios.

Cambios en Apple Maps y nuevas funciones de Apple En el apartado de navegación, los mapas traen una función llamada "Lugares Sugeridos". Esta herramienta muestra recomendaciones al toque basadas en lo que está de moda cerca de tu ubicación o en tus búsquedas recientes. Solo tenés que tocar el cuadro de búsqueda y el sistema te ofrece planes interesantes. Es una función que viene de diez para encontrar un café o un restaurante nuevo. Además, se nota que la empresa prepara el terreno para mostrar avisos publicitarios locales durante el próximo verano.

ios-26-4 iOS 26.5: la función de lugares sugeridos en los mapas utiliza el historial de búsqueda para ofrecer planes cercanos que están de moda. 9to5Mac Por otro lado, la tienda de aplicaciones suma opciones para las suscripciones. Los desarrolladores podrán ofrecer planes mensuales pero con un compromiso de permanencia de doce meses. Es una alternativa que puede ayudar a que los servicios sean un poco más baratos si te quedás por un año completo. También hay cambios para los usuarios en Europa, donde el iOS 26.5 permite que accesorios de otras marcas muestren "Actividades en vivo" en la pantalla del celular.