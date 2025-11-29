Huawei Mate 80 Pro Max: el teléfono chino con la pantalla más brillante del mundo ya marca un nuevo estándar

El Huawei Mate 80 Pro Max debuta con una pantalla con el nivel de brillo más alto del mercado y un diseño que busca diferenciarse de sus competidores.

El nuevo Huawei promete ser el teléfono con la pantalla más luminosa del mercado. Con un panel que supera registros anteriores de fabricantes como Realme, consolida su apuesta por equipos con alto rendimiento visual en entornos de mucha luz.

image Primer vistazo del diseño exterior del Huawei Mate 80 Pro Max. Huawei El Huawei Mate 80 Pro Max se posiciona como la gran novedad de la serie, gracias a su brillo máximo de 8.000 nits, un dato que la compañía resaltó como “el más alto logrado hasta ahora en un teléfono inteligente”. Este número deja atrás al Realme GT 8 Pro y abre una nueva discusión sobre hasta dónde llegarán los paneles móviles en los próximos años.

Tecnología OLED y potencia Kirin de Huawei Huawei Mate 80 Pro Max: el teléfono chino más brillante El equipo incorpora una pantalla OLED de doble capa de 6,9 pulgadas, un diseño plano y cuadrado que se mantiene en los cuatro modelos de la serie Mate 80. La marca abandona por completo las curvas laterales y apuesta por un aspecto más uniforme. El módulo de cámaras sigue siendo circular, una característica ya tradicional en esta familia de dispositivos.

Durante la presentación en China, Huawei mostró los distintos colores disponibles del Mate 80 Pro Max y destacó un detalle particular: en la parte trasera se distingue la ubicación de la bobina de carga inalámbrica. Este cambio visual llamó la atención entre los asistentes, ya que no suele ser tan evidente en otros equipos de gama alta.

image Huawei prepara un teléfono chino con pantalla súper brillante. Huawei En cuanto al hardware, el teléfono utiliza un chip Kirin 9030 Pro, acompañado por hasta 16 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento interno. La batería alcanza los 6.000 mAh, una cifra superior a la media, aunque por debajo de algunos rivales de gran capacidad. En fotografía incluye dos lentes periscopio de 50 megapíxeles, con aperturas ƒ/2.1 y ƒ/3.2, que ofrecen zoom óptico de 4x y 6.2x. Además, Huawei sumó un extensor de teleobjetivo que se vende por separado.