Filtraciones sobre el Samsung Galaxy Z TriFold: tendrá sus propios trucos gracias a One UI 8

El mercado de los smartphones plegables podría cambiar de manera radical con el próximo lanzamiento del Galaxy Z TriFold de Samsung . Este dispositivo de triple pantalla promete llevar la multitarea a un nuevo nivel, ofreciendo experiencias que hasta ahora parecían imposibles en un teléfono móvil.

Según las últimas filtraciones recogidas por SammyGuru , el terminal llegará en octubre de 2025 para competir directamente con el Huawei Mate XT. Su principal atractivo será la integración de One UI 8 , un sistema pensado para sacar el máximo provecho del innovador diseño de doble pliegue.

El Galaxy Z TriFold llevará la multitarea a otro nivel con tres apps funcionando a la vez.

El Galaxy Z TriFold permitirá abrir hasta tres aplicaciones de manera simultánea, cada una en una pantalla independiente. Hasta ahora, los plegables de Samsung solo admitían dos apps en paralelo, pero este nuevo formato dará la posibilidad de gestionar correo electrónico, videollamadas y navegación web al mismo tiempo.

Además, One UI 8 incluirá accesos directos para activar la vista triple en horizontal o vertical, y presentará los llamados “app pairings”: combinaciones de tres apps que podrán lanzarse juntas desde la pantalla de inicio, la barra lateral o la barra de tareas.

Samsung Galaxy Z TriFold - Interna 2 Samsung optimiza su capa One UI 8 para aprovechar al máximo el nuevo formato. Imagen extraída de la web

One UI 8: optimizaciones exclusivas para el Z TriFold

La capa de personalización de Samsung no solo permitirá más flexibilidad en la multitarea, sino también un sistema de ventanas que se ajusta automáticamente según la orientación del dispositivo. Las filtraciones apuntan a configuraciones dinámicas que facilitarán tanto el uso rápido como las sesiones de trabajo prolongadas.

Otra novedad destacada es la sincronización en tiempo real entre los tres paneles. Gracias a esta función, los usuarios podrán arrastrar contenido entre pantallas y mantener la continuidad de la experiencia sin interrupciones. El mirroring también dará un salto: ya no se limitará a dos pantallas, sino que abarcará las tres con transiciones más fluidas y opciones extra de personalización.

Samsung Galaxy Z TriFold - Interna 3 Las filtraciones anticipan funciones exclusivas en el Z TriFold, incluido el mirroring triple. Imagen extraída de la web

Potencia y estrategia de lanzamiento

De acuerdo con las filtraciones, el Galaxy Z TriFold integrará el nuevo procesador Snapdragon 8 Elite fabricado en 3 nm, diseñado para soportar la ejecución de múltiples apps sin comprometer el rendimiento ni la autonomía.

El dispositivo sería presentado en octubre de 2025 y, según la estrategia inicial, Samsung lo pondrá primero a la venta en Asia, para evaluar la aceptación del mercado antes de expandirlo al resto del mundo en 2026. Su precio superaría los 2000 euros, lo que lo colocará en la gama más premium del mercado.

FUENTE: Información extraída de SammyGuru