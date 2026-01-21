Filtraciones de Apple: el iPhone Air 2 llegaría este año con una decepcionante actualización

Un filtrador de China afirma que el iPhone Air 2 debutará en septiembre, contradiciendo los reportes que hablaban de una demora de Apple hasta el 2027.

Apple planearía lanzar la segunda generación del iPhone Air a finales de 2026, según datos que llegan desde las líneas de producción en China. Aunque muchos daban por sentado que el equipo se pasaba para el año que viene, este nuevo reporte indica que la presentación sigue en pie para septiembre.

La empresa no para un segundo con las filtraciones y esta vez el protagonista es su modelo ultradelgado. El informante chino conocido como Fixed Focus Digital asegura que el iPhone Air 2 está en camino para este mismo año. Esto choca de frente con lo que se comentaba hace unos meses, cuando varios analistas daban por hecho que el lanzamiento se pasaba para más adelante por temas de diseño.

iPhone Air-Ultradelgado - Interna 2 El nuevo iPhone Air llegaría para complementar la oferta de teléfonos delgados de la compañía. Apple Según filtraciones en la red social Weibo difundidas por Macrumors, la línea de producción no se frenó y los cambios serían mínimos. Se habla de una mejora de rutina, sin grandes sorpresas en la estética del dispositivo. Básicamente, la marca mantendría la apariencia del modelo actual pero con componentes internos más modernos. No hay que esperar revoluciones en esta vuelta, aunque el dato de que sale en septiembre junto a la familia del iPhone 18 ya hace bastante ruido en el ambiente tecnológico.

Apple y los planes para su catálogo de teléfonos La situación con este teléfono es bastante enredada. Por un lado, medios especializados contaron que la empresa decidió frenar todo y pasar el estreno para 2027. El motivo principal serían las ventas que no terminaron de explotar con el primer modelo. Dicen que los ingenieros quieren usar ese tiempo de sobra para ponerle una segunda cámara trasera, mejorar el enfriamiento con una cámara de vapor y agrandar la batería sin que el teléfono pierda su figura.

iPhone Air: el iPhone más delgado con el poder de un 'Pro' Los nuevos iPhone 17 debutan con un rediseño completo, pantallas más brillantes y un sistema de cámaras Fusion de 48 MP. Sin embargo, este nuevo reporte que llega de China le da una luz de esperanza a los que quieren renovar su equipo pronto. No sería la primera vez que la cadena de montaje filtra algo que los analistas que miran planillas desde una oficina no registran. Este filtrador ya acertó varios nombres de modelos antes que nadie, por lo que su palabra tiene peso entre los que siguen la actualidad de la marca día tras día.