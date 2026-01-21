Filtraciones de Apple: el iPhone Air 2 llegaría este año con una decepcionante actualización
Un filtrador de China afirma que el iPhone Air 2 debutará en septiembre, contradiciendo los reportes que hablaban de una demora de Apple hasta el 2027.
Apple planearía lanzar la segunda generación del iPhone Air a finales de 2026, según datos que llegan desde las líneas de producción en China. Aunque muchos daban por sentado que el equipo se pasaba para el año que viene, este nuevo reporte indica que la presentación sigue en pie para septiembre.
La empresa no para un segundo con las filtraciones y esta vez el protagonista es su modelo ultradelgado. El informante chino conocido como Fixed Focus Digital asegura que el iPhone Air 2 está en camino para este mismo año. Esto choca de frente con lo que se comentaba hace unos meses, cuando varios analistas daban por hecho que el lanzamiento se pasaba para más adelante por temas de diseño.
Según filtraciones en la red social Weibo difundidas por Macrumors, la línea de producción no se frenó y los cambios serían mínimos. Se habla de una mejora de rutina, sin grandes sorpresas en la estética del dispositivo. Básicamente, la marca mantendría la apariencia del modelo actual pero con componentes internos más modernos. No hay que esperar revoluciones en esta vuelta, aunque el dato de que sale en septiembre junto a la familia del iPhone 18 ya hace bastante ruido en el ambiente tecnológico.
Apple y los planes para su catálogo de teléfonos
La situación con este teléfono es bastante enredada. Por un lado, medios especializados contaron que la empresa decidió frenar todo y pasar el estreno para 2027. El motivo principal serían las ventas que no terminaron de explotar con el primer modelo. Dicen que los ingenieros quieren usar ese tiempo de sobra para ponerle una segunda cámara trasera, mejorar el enfriamiento con una cámara de vapor y agrandar la batería sin que el teléfono pierda su figura.
Sin embargo, este nuevo reporte que llega de China le da una luz de esperanza a los que quieren renovar su equipo pronto. No sería la primera vez que la cadena de montaje filtra algo que los analistas que miran planillas desde una oficina no registran. Este filtrador ya acertó varios nombres de modelos antes que nadie, por lo que su palabra tiene peso entre los que siguen la actualidad de la marca día tras día.
El procesador de 2 nanómetros como clave del futuro
Acá es donde entran los analistas de Bloomberg a esclarecer las filtraciones. Ellos piensan que el equipo no está demorado porque nunca tuvo una fecha fija para 2026. Según sus fuentes, el gran salto no será visual, sino que vendrá con el Procesador de 2 nanómetros. Este nuevo cerebro electrónico permitiría que el teléfono sea mucho más eficiente y gaste menos energía, solucionando uno de los puntos flojos de los modelos tan delgados.
Si Apple decide esperar al año que viene, la mejora técnica sería mucho más clara. Pero si el rumor de China es verdad y sale ahora, estaríamos ante un equipo que sigue la línea de lo que ya conocemos. Lo cierto es que la marca busca dividir sus lanzamientos: los Pro para fin de año y los modelos más livianos para la primera mitad del calendario. Habrá que ver si se animan a sacar un plegable y el nuevo Air juntos, lo que sería una jugada muy fuerte para pelear en la gama alta.
Interior del iPhone Air actual
Muchos usuarios prefieren un teléfono cómodo antes que uno lleno de cámaras que no usan nunca. Si logran meter un chip potente en ese cuerpo tan finito, podrían convencer a los que todavía dudan. Por ahora, solo queda esperar a que las piezas del rompecabezas terminen de encajar a medida que nos acerquemos a la fecha de la presentación oficial.