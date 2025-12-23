Filtración masiva: los 30 próximos lanzamientos de Apple para 2026 y 2027

Una versión interna de iOS 19 dejó al descubierto los planes de Apple para los próximos años, incluyendo un iPhone plegable y nuevos modelos de Mac.

La mayor filtración en la historia de la compañía Apple acaba de sacudir el mundo tecnológico. Gracias a un error en el código de una versión interna de iOS 19, se conoció una lista con los 30 próximos lanzamientos de Apple que verán la luz entre 2026 y principios del 2027.

Parece que la firma cometió un error y los analistas de MacRumors no perdieron el tiempo para revisar cada línea. Encontraron referencias directas a dispositivos que todavía están en desarrollo o son solo rumores. Esta lista no solo confirma que la empresa sigue trabajando, sino que también muestra un cambio de rumbo para no quedarse atrás frente a la competencia.

El iPhone plegable y el futuro de los teléfonos de Apple La noticia que más ruido hace entre los fanáticos es, sin duda, la llegada del primer iPhone plegable. Después de años de rumores y patentes que no llegaban a nada, la filtración indica que este modelo vería la luz en septiembre de 2026. Pero antes de ese plato fuerte, a principios del año que viene llegaría el iPhone 17e, un modelo con un diseño más clásico, parecido al del iPhone 15, pero con componentes actuales para que no se quede corto de potencia.

Filtración iPhone Plegable - Interna 3 El código filtrado detalla los próximos lanzamientos de Apple, incluyendo el próximo plegable. Render Para los que buscan lo más costoso, el iPhone 18 Pro vendría con una novedad que se esperaba hace rato: el Face ID debajo de la pantalla. Esto significa que el frente del teléfono sería puro vidrio, sin muescas ni islas que molesten a la vista. Y para completar la jugada, a principios de 2027 llegaría la segunda generación del iPhone Air, buscando un perfil mucho más fino para los que prefieren llevar algo liviano en el bolsillo.

Renovación total para el iPad y la gama Mac La familia de tablets también tiene novedades interesantes en el horizonte. El iPad 12 vendría con el chip A19, mientras que el iPad Air saltaría al procesador M4 a principios de 2026. El objetivo de este movimiento es que hasta los modelos de entrada puedan correr las funciones de inteligencia artificial sin problemas, para que nadie se quede afuera de las nuevas herramientas de software.