Estos son los 3 teléfonos Xiaomi POCO para comprar en Navidad

Diciembre arranca con todo y, aunque ya pasó la temporada fuerte de descuentos, todavía quedan oportunidades para aprovechar. Si tenés que elegir un teléfono nuevo, hay tres teléfonos de Xiaomi que se destacan por su potencia y precio. La nueva serie de POCO pica en punta en las recomendaciones de este mes.

El mercado se mueve rápido y la marca china sabe cómo jugar sus cartas antes de Navidad . Los expertos coinciden en que estos modelos ofrecen prestaciones de gama alta sin que tengas que "vender un riñón". Acá te contamos cuáles son los elegidos para cerrar el 2025 con tecnología de punta en el bolsillo.

Este equipo es el abrazo definitivo de la marca al sector premium. Aunque es el "hermano del medio", el POCO F8 Pro deja la vara muy alta. Tiene un tamaño cómodo con una pantalla de 6,59 pulgadas AMOLED de 1,5K . Lo más loco es su brillo de 3.500 nits, ideal para ver bajo el sol del verano.

POCO F8 Pro, uno de los teléfonos más recomendados de Xiaomi.

Por dentro es un fierro: trae el procesador Snapdragon 8 Elite de quinta generación, 12 GB de RAM y una batería de 6.210 mAh que se carga a 100W. Su precio de oferta es de 519,99 euros (unos 800.000 pesos argentinos al cambio directo, sin contar impuestos).

Si te gustan las pantallas grandes, este es el tuyo. El POCO F8 Ultra rompe el molde con un panel de 6,9 pulgadas. Mantiene la calidad de imagen de la versión Pro, pero suma un vidrio protector especial llamado POCO Shield Glass.

La diferencia real está en las cámaras y la potencia bruta. Viene con opción de 16 GB de RAM y una batería todavía más grande de 6.500 mAh. Para las fotos, usa un sistema de tres lentes con un zoom óptico de 5x que no pierde calidad. Además, incorpora un sistema de sonido 2.1 con subwoofer, algo raro de ver en un teléfono. Su precio promocional ronda los 699,99 euros (aproximadamente 1.015.000 pesos argentinos).

POCO F7: la opción equilibrada

image El más económico del listado: el POCO F7. Xiaomi

Para cerrar el podio, aparece una opción más económica pero que no se queda atrás. El POCO F7 destaca por su diseño llamativo y una batería gigante de 6.500 mAh, igual que el modelo Ultra. Esto te asegura autonomía para más de un día sin sufrir.

Monta un procesador Snapdragon 8S Gen 4 y una pantalla de 6,83 pulgadas que se ve espectacular. Si buscás algo que rinda bien y cuide el mango, este modelo está en oferta por 399,99 euros (cerca de 660.000 pesos argentinos). Es un equipo pensado para durar varios años sin pedir cambio.