Epic Games y Prime Gaming regalan acción, estrategia y puzles con seis juegazos imperdibles

Una de las costumbres más esperadas por los gamers cada semana es descubrir cuáles serán los títulos gratis que ofrecerán las tiendas Epic Games y Prime Gaming . Aunque en esta ocasión solo se habilitó un juego para reclamar, las compañías quieren compensar a los usuarios con una oferta especial: tres videojuegos gratuitos por cada una entre el 11 y el 18 de septiembre .

Con estas tres entregas, Epic Games refuerza su estrategia de fidelizar a los jugadores , sumando títulos variados que abarcan acción, puzles y estrategia.

Embed - Monument Valley 2 - Official Release Trailer - Out Now

Prime Gaming también sorprende en septiembre

El servicio de Amazon Prime Gaming, incluido en la suscripción de Prime Video y Amazon Prime, tampoco se queda atrás y ha anunciado su catálogo de juegos gratis para septiembre de 2025.

Los títulos disponibles este mes son:

Dungeons & Dragons: Ravenloft Series : un pack de rol clásico que incluye Ravenloft: Strahd’s Possession (1994) y Ravenloft: Stone Prophet (1995). Una aventura retro en primera persona para los nostálgicos del género.

: un pack de rol clásico que incluye Ravenloft: Strahd’s Possession (1994) y Ravenloft: Stone Prophet (1995). Una aventura retro en primera persona para los nostálgicos del género. Sid Meier’s Civilization IV: The Complete Edition : la cuarta entrega de la icónica saga de estrategia 4X, con todos los DLC incluidos. Lanzado en 2005, es considerado un referente del género y cuenta con una puntuación de 94/100 en Metacritic.

: la cuarta entrega de la icónica saga de estrategia 4X, con todos los DLC incluidos. Lanzado en 2005, es considerado un referente del género y cuenta con una puntuación de 94/100 en Metacritic. Into the Breach : un indie de estrategia por turnos creado por los responsables de Faster Than Light (FTL). Ofrece partidas intensas con escenarios generados aleatoriamente, donde el objetivo es salvar el mundo de amenazas gigantes.

Embed - The Battle Of Polytopia - Official Nintendo Switch Launch Trailer (1)

Cómo reclamar los juegos gratis

Los juegos de Epic Games estarán disponibles del 11 al 18 de septiembre de 2025 y se podrán añadir a la biblioteca de manera permanente una vez reclamados.

En el caso de Prime Gaming, los juegos estarán disponibles durante todo septiembre, siempre que el usuario tenga activa su suscripción a Amazon Prime.