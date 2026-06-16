Epic Games regala dos juegos gratis y uno es una joya de misterio que pocos conocen

La tienda digital de videojuegos Epic Games volvió a renovar su tradicional promoción semanal y, en esta oportunidad, apostó por una combinación tan llamativa como variada. Hasta el próximo 18 de junio, los usuarios podrán descargar gratis y conservar para siempre dos juegos que representan extremos opuestos dentro del mundo gamer: The Ouroboros King, una propuesta de estrategia inspirada en el ajedrez, y Warhammer 40,000: Speed Freeks, un frenético juego de combate vehicular multijugador.

La iniciativa forma parte de las ofertas gratuitas que Epic Games actualiza cada semana y que permiten ampliar la biblioteca digital sin necesidad de realizar compras o contratar suscripciones.

Reclamar ambos títulos es un proceso sencillo. Los usuarios solo deben ingresar a la tienda oficial de Epic Games , ya sea a través de la aplicación para PC o desde su sitio web, iniciar sesión con una cuenta activa y dirigirse a la sección de juegos gratuitos.

Los títulos de Epic Games pueden reclamarse gratis hasta el 18 de junio y quedan para siempre.

Allí encontrarán destacados los dos juegos con precio cero. Tras seleccionar la opción “Obtener” y completar la operación, los juegos quedarán vinculados de forma permanente a la cuenta del usuario. No se requiere tarjeta de crédito ni ningún método de pago para acceder a la promoción.

La oferta estará disponible hasta el 18 de junio, momento en el que Epic Games reemplazará estos juegos por una nueva selección semanal.

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Dos experiencias completamente opuestas

El principal atractivo de esta promoción radica en la diversidad de propuestas. Por un lado, The Ouroboros King ofrece una experiencia pensada para quienes disfrutan de la estrategia y los desafíos mentales. El juego toma las bases clásicas del ajedrez y las combina con elementos roguelike, un género caracterizado por la progresión aleatoria y la necesidad de adaptarse constantemente.

A medida que avanzan las partidas, los jugadores pueden obtener piezas especiales con habilidades únicas y construir configuraciones tácticas diferentes en cada intento. Esta combinación genera partidas impredecibles y una elevada rejugabilidad, ya que ningún recorrido resulta exactamente igual al anterior.

En el extremo opuesto aparece Warhammer 40,000: Speed Freeks, un título que abandona cualquier pretensión de planificación pausada para abrazar el caos absoluto. Ambientado en el popular universo de Warhammer 40.000, el juego pone a los jugadores al volante de vehículos modificados por los Orkos, una de las facciones más icónicas de la franquicia.

Las partidas están centradas en enfrentamientos multijugador cargados de velocidad, explosiones y destrucción constante. Su propuesta prioriza la acción inmediata y la diversión desenfrenada, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan adrenalina y partidas rápidas.

ChatGPT Image 13 jun 2026, 03_32_50 p.m. The Ouroboros King y Warhammer 40,000: Speed Freeks amplían gratis cualquier biblioteca gamer. Imagen generada por la IA

Más allá de los juegos semanales

Además de estas promociones temporales, Epic Games mantiene una amplia colección de títulos y demos gratuitas que pueden descargarse en cualquier momento. Entre ellas aparecen propuestas como Game of Thrones: Winter is Coming, Pixel Gun 3D, Warzone, Clone Drone in the Danger Zone y numerosos proyectos independientes que permiten descubrir nuevas experiencias totalmente gratis.

Con una propuesta que combina reflexión estratégica y acción explosiva, la nueva entrega gratuita de Epic Games se posiciona como una de las más variadas de las últimas semanas. Una oportunidad ideal para sumar dos juegos de calidad a la biblioteca digital antes de que la promoción llegue a su fin.