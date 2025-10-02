Electronics Arts cambia de dueños por 55 mil millones: qué pasará con tus juegos favoritos

Electronic Arts ( EA ), responsable de sagas icónicas como Battlefield, EA Sports FC 26 (ex FIFA), Apex Legends o The Sims, confirmó su venta por 55 mil millones de dólares a Silver Lake, Affinity Partners y el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. La operación, la mayor en la historia de la industria del entretenimiento digital, deberá ser revisada por reguladores y recién se aprobaría en el año fiscal 2027.

Battlefield, The Sims, Mass Effect y más podrían recibir nuevo impulso con el respaldo de los inversionistas.

Aunque EA dejará de cotizar en bolsa para operar como compañía privada, la empresa aseguró que sus valores y compromiso con los jugadores seguirán intactos. Andrew Wilson, quien continuará como presidente y CEO, adelantó que esta transición permitirá más inversión en creatividad, innovación y experiencias conectadas.

Para los usuarios, esto significa la posibilidad de ver más recursos destinados a mejorar servicios en línea, soporte continuo para títulos en activo como Apex Legends y FIFA/EA Sports FC, y un futuro más estable para sagas que habían quedado en pausa como Dead Space o Command & Conquer.

Embed - Battlefield 6

Qué pasará con los juegos de EA

Los nuevos dueños tendrán bajo su control estudios claves como BioWare, DICE, Respawn, Maxis y EA Sports, responsables de franquicias históricas. Según el comunicado, no habrá cambios inmediatos en disponibilidad de juegos, suscripciones ni servicios como EA Play. Sin embargo, con el respaldo financiero de los inversionistas, se espera un impulso en proyectos de próxima generación, expansiones más frecuentes y mayor integración de experiencias multijugador.

ea EA seguirá liderada por Andrew Wilson, con foco en creatividad, innovación y experiencias conectadas. Imagen extraída de la web

Wilson lo resumió así: “Podemos potenciar la creatividad de nuestros equipos, impulsar la innovación y buscar oportunidades transformadoras que posicionen a Electronics Arts para liderar el futuro del entretenimiento”. Wilson lo resumió así: “Podemos potenciar la creatividad de nuestros equipos, impulsar la innovación y buscar oportunidades transformadoras que posicionen a Electronics Arts para liderar el futuro del entretenimiento”.

Para millones de jugadores en todo el mundo, la compra abre un escenario donde títulos como Battlefield, The Sims y Mass Effect podrían recibir un renovado protagonismo, marcando una nueva era en el gaming global.