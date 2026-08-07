EA Sports FC 27: novedades y todos los modos de juegos que debes saber antes de comprarlo

Aunque EA Sports FC 26 todavía continúa vigente, Electronic Arts ya puso la mirada en la próxima temporada con EA Sports FC 27 , una entrega que promete renovar varios de los modos más populares de la franquicia y sumar nuevas experiencias para los jugadores. En esta nota, te contamos fecha de lanzamiento, novedades y todo lo que hay que saber antes de jugarlo.

El nuevo título llegará con cambios en apartados clave como Ultimate Team, el Modo Carrera y una de sus grandes apuestas: The Grounds , un espacio social que buscará combinar el fútbol callejero con la experiencia de los grandes estadios.

FC 27 estará disponible oficialmente el 25 de septiembre de 2026 para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch y PC. Sin embargo, quienes adquieran las ediciones Ultimate, Ultimate Plus o sean usuarios de EA Play podrán comenzar a jugar antes, desde el 18 de septiembre.

Al igual que ocurrió con entregas anteriores, todo indica que no habrá una demo tradicional. En su lugar, Electronic Arts lanzará una versión gratuita llamada EA FC 27 Lite, con acceso limitado a algunos contenidos y la posibilidad de actualizar a la edición completa en cualquier momento.

Una de las principales novedades de FC 27 será la llegada de una nueva edición premium . Por primera vez, la saga contará con tres versiones diferentes además de la edición gratuita Lite.

La más completa será la Ultimate Plus Edition, con un precio aproximado de 150 dólares . Esta versión ofrecerá acceso anticipado desde el 18 de septiembre, 10.000 FC Points distribuidos durante cinco meses, contenido exclusivo para Ultimate Team, mejoras para el Modo Carrera y elementos especiales vinculados a The Grounds.

. Esta versión ofrecerá acceso anticipado desde el 18 de septiembre, 10.000 FC Points distribuidos durante cinco meses, contenido exclusivo para Ultimate Team, mejoras para el Modo Carrera y elementos especiales vinculados a The Grounds. Por debajo estará la tradicional Ultimate Edition, con un valor cercano a los 115 dolares . Esta edición incluirá acceso anticipado, 6.000 FC Points repartidos en tres entregas mensuales, beneficios para FUT, bonificaciones para la carrera de entrenador y objetos exclusivos.

Finalmente, la Standard Edition tendrá un precio aproximado de 80 dólares y llegará el mismo día del lanzamiento oficial, el 25 de septiembre. También habrá una versión gratuita, EA FC 27 Lite, con acceso limitado a diferentes modos.

En cuanto al contenido general, Electronics Arts confirmó que el juego contará con más de 21.000 jugadores licenciados, más de 35 ligas, alrededor de 800 clubes y selecciones y más de 140 estadios oficiales, incluyendo escenarios reconocidos como el Santiago Bernabéu, Anfield y el Allianz Arena.

The Grounds, la gran apuesta para cambiar la forma de jugar

La principal novedad de EA Sports FC 27 será The Grounds, un modo que busca ampliar la experiencia más allá de los partidos tradicionales. La propuesta plantea un mundo social donde los jugadores podrán recorrer diferentes zonas inspiradas en la cultura futbolística y competir con otros usuarios.

Este nuevo espacio estará dividido en tres distritos: Parkside District, Montclair District y Zeiza District, donde será posible disputar partidos informales, desafíos individuales, crear clubes y compartir actividades con otros jugadores.

Kylian Mbappé, Chloe Kelly y Paulo Dybala serán algunos de los referentes que acompañarán a los usuarios durante esta experiencia. Sin embargo, una de las mayores sorpresas llegó con el regreso de Alex Hunter, protagonista del recordado modo historia The Journey, que apareció en el tráiler de presentación después de varios años de ausencia.

The Grounds combinará fútbol callejero, exploración social y desafíos multijugador en tres distritos inspirados futbolísticamente diferentes. EA Sports

Ultimate Team y Modo Carrera reciben importantes cambios

Más allá de The Grounds, EA Sports FC 27 también incorporará modificaciones en dos de sus modos más jugados. En Ultimate Team, la principal novedad será FUT Gallery, una función destinada a organizar y mostrar las cartas favoritas de cada jugador.

La galería crecerá a medida que aumente la colección y permitirá desbloquear nuevas recompensas. Además, EA Sports anticipó una renovación del sistema de cartas, aunque todavía mantiene algunos detalles bajo reserva.

Por otro lado, el Modo Carrera recibirá una actualización profunda enfocada en mejorar el realismo del mercado de fichajes. Las negociaciones incorporarán nuevas herramientas como cláusulas por objetivos y cláusulas de recompra, mientras que las valoraciones de los jugadores evolucionarán según su rendimiento, estado físico y moral.

Con una fecha de lanzamiento confirmada, nuevas ediciones y cambios importantes en sus modos principales, EA FC 27 apunta a convertirse en una de las entregas más ambiciosas de la franquicia desde la separación de la marca FIFA.