Dile adiós a Magis TV y Xuper TV: estos son los riesgos de usar ambas plataformas

Aplicaciones como Magis TV o Xuper TV comenzaron a ganar notoriedad en los últimos años por una promesa que resulta atractiva en una primera instancia, pero que luego puede convertir en una verdadera “pesadilla” en lo que respecta a la seguridad.

La popularidad de estas plataformas se explica, en parte, por el alto costo de las suscripciones oficiales y por la fragmentación del contenido entre múltiples servicios de streaming . No obstante, especialistas en tecnología y ciberseguridad advierten que se trata de aplicaciones ilegales que pueden derivar en estafas, robo de datos personales y exposición a malware.

Es fundamental entender la tecnología detrás. Magis TV es un servicio basado en IPTV , un protocolo que permite transmitir televisión en directo a través de internet. Si bien la tecnología en sí misma es legítima, el problema surge cuando se emplea para distribuir contenido protegido por derechos de autor sin autorización, que es precisamente el modelo de negocio de Magis TV .

Básicamente, se trata de una aplicación de origen latinoamericano que ofrece acceso ilegal a transmisiones deportivas y series de plataformas reconocidas. Tanto Magis TV como Xuper TV no poseen los derechos de emisión, sino que lo redistribuye sin permiso, lo que constituye piratería. Además, su disponibilidad se limita a Android mediante archivos APK de sitios dudosos, ya que no están en tiendas oficiales; en iPhone, cualquier versión es falsa.

El modelo de negocio es tan informal como peligroso. Para ver contenido, el usuario debe crear una cuenta y, si opta por pagar, la transacción suele gestionarse a través de WhatsApp Business, sin intermediarios oficiales ni plataformas seguras. Esto deja al usuario en la oscuridad sobre quién recibe realmente su dinero.

El precio ronda los nueve dólares, pero hay revendedores con tarifas variables. Aquí el peligro es doble: no hay contrato, comprobantes fiables ni posibilidad de reclamo si el servicio deja de funcionar. Además, Magis TV no cuenta con una web oficial, lo que facilita la proliferación de sitios falsos diseñados para estafar. ¿Estás dispuesto a entregar tus datos bancarios en un chat de WhatsApp sin garantías?

Magis TV-Xuper TV - Interna 2 La instalación de Magis TV requiere descargar archivos APK inseguros. Imagen extraíada de la web

Los riesgos invisibles: del malware a lo legal

El peligro más inmediato es que, al ser ilegal, Magis TV puede desaparecer en cualquier momento, llevándose tu dinero. Sin embargo, la amenaza técnica es peor: al instalar APK de fuentes desconocidas, el usuario se expone a virus, spyware y otros tipos de malware. Reportes indican que estas apps pueden incluir software para espiar o robar información sensible.

Finalmente, no se puede ignorar el aspecto legal. Organismos como LaLiga anunciaron medidas para rastrear el uso de estas plataformas. Aunque las acciones suelen centrarse en los distribuidores, los usuarios no están completamente exentos de consecuencias. Además, se registraron casos de robo de datos bancarios debido a que el malware intercepta la información del dispositivo.