Descubre el ingenioso ratón plegable que cabe en cualquier bolsillo: precio y detalles

Comprar un ratón para acompañar al portátil suele ser una decisión complicada. Muchos usuarios eligen modelos grandes y terminan con un accesorio incómodo de transportar, mientras que otros optan por ratones demasiado pequeños y poco ergonómicos . Trust , fabricante con experiencia en periféricos y fundas para portátiles, encontró la solución con el nuevo Trust Zylo , un ratón plegable diseñado para llevar siempre encima.

El Trust Zylo se pliega de manera deslizante y reduce su tamaño casi a la mitad. Así, cabe en un bolsillo, bolso o mochila sin ocupar espacio extra ni recibir golpes al transportarlo. Pese a su formato compacto, mantiene una buena ergonomía para largas horas de uso.

Este ratón funciona de manera inalámbrica con un receptor USB-C de 2.4 GHz, que se guarda en la parte inferior del dispositivo para evitar pérdidas. Aunque no incluye Bluetooth, se puede conectar fácilmente a tablets o portátiles con puerto USB-C.

Su batería ofrece hasta 5 meses de autonomía según el uso y se recarga mediante un cable USB-C.

Rendimiento y características

El Zylo permite ajustar la sensibilidad entre 1000, 1600 y 2400 DPI, lo que lo convierte en una opción versátil para trabajo y ocio. Pesa solo 55 gramos y cuenta con 6 botones, incluyendo los laterales y la clásica rueda de scroll.

Entre sus ventajas, es compatible con Windows, macOS y Linux, sin necesidad de instalar software adicional. Sus medidas desplegado son 108 x 56 x 28 mm, lo que lo hace un periférico ultracompacto.

Precio y disponibilidad

El nuevo ratón plegable de Trust ya está disponible en tiendas y plataformas online. Su precio oficial es de 35 dólares, una cifra competitiva para un periférico innovador y práctico.

Con el Zylo, Trust apuesta por resolver un problema común entre usuarios de portátiles: la falta de espacio sin sacrificar comodidad.