Demanda laboral tech: Marcelo Roitman de Experis sostiene que la IA aún no es la prioridad

En un panorama donde la tecnología avanza a un ritmo vertiginoso y la búsqueda de talento calificado se convierte en un desafío global, las organizaciones y los profesionales necesitan más que nunca entender hacia dónde se dirige el sector IT (Tecnologías de la Información) y qué capacidades marcarán la diferencia. Tuvimos la oportunidad de dialogar con Marcelo Roitman, Managing Director de Experis Argentina, una de las marcas de ManpowerGroup especializadas en gestión de talento tecnológico.

Roitman compartió su mirada sobre el presente y futuro del sector en base a dos investigaciones: el informe global "Future Forward – Perspectivas 2025", que releva las prioridades clave de más de 1.300 líderes IT, y el estudio local sobre Escasez de Talento 2025 , que revela que el 68% de los empleadores argentinos tiene dificultades para cubrir posiciones técnicas.

- ¿Cómo está evolucionando la demanda laboral en el sector tecnológico en Argentina?

- Desde Experis realizamos encuestas de manera regular. En los últimos años incluimos específicamente a la industria tecnológica. En la última edición se observó una fuerte caída en la expectativa de contratación: solo el 27% de las empresas planea ampliar su plantilla, mientras que un 33% proyecta reducirla. Sin embargo, esperamos una recuperación moderada. El mercado se está reconfigurando, y si bien hay una baja en la contratación, también hay señales de estabilización y adaptación a nuevas realidades tecnológicas.

- ¿Qué factores explican este descenso en la contratación?

- La combinación de incertidumbre global y local impacta de forma directa. Muchas empresas están revisando sus proyectos y frenando decisiones. Además, el proceso de unificación del tipo de cambio en Argentina y la inflación persistente restaron competitividad frente a otros países.

Durante la pandemia hubo un pico de contrataciones para el exterior por el tipo de cambio favorable. Hoy, ese atractivo bajó. También desaparecieron algunas demandas como cobrar en criptomonedas. Ahora hay más disponibilidad de talento en Argentina: la escasez de talento bajó del 80% al 62%.

- ¿Qué perfiles técnicos siguen siendo más demandados? ¿Y qué perfiles están perdiendo relevancia?

- Hay un reacomodamiento. Hoy los más buscados son:

Especialistas en ciberseguridad

Perfiles con experiencia en infraestructura cloud

Expertos en análisis y gestión de datos, incluyendo machine learning

Algunos roles tradicionales de soporte o testing comienzan a desplazarse. Las empresas están apostando más por automatización, lo que hace que esos perfiles migren hacia nuevas funciones.

- No mencionaste a la inteligencia artificial entre los roles más solicitados ¿Qué impacto tiene la inteligencia artificial en esta dinámica?

- La IA aún no lidera la demanda laboral tech, aunque comienza a integrarse en distintos procesos empresariales. Las compañías experimentan con inteligencia artificial para estimar demanda, desarrollar chatbots o automatizar tareas internas, lo que impulsa perfiles emergentes y revaloriza roles como el del analista funcional. No obstante, hoy la mayor demanda laboral en tecnología sigue centrada en áreas como cloud computing y ciberseguridad, donde las necesidades son más concretas y urgentes.

image Sector laboral IT y expectativas de la IA Imagen generada con IA

- ¿Qué consejos darías a quienes inician o se reconvierten en IT?

- En el contexto actual del mercado laboral tech, elegir una rama específica como infraestructura, programación, datos o ciberseguridad es clave para construir una carrera sólida. No se trata solo de adquirir una formación inicial, sino de profundizar en esa área, identificar subespecialidades y mantenerse en evolución constante. La hiperespecialización permite destacarse frente a una oferta creciente de profesionales y responder mejor a las necesidades de las empresas.

"Hay que elegir una rama (infraestructura, programación, datos, ciberseguridad) y especializarse. Es importante seguir formándose, ir a eventos, buscar mentores y no quedarse quieto. La actualización constante es fundamental para no quedar fuera del mercado" finalizó Roitman.