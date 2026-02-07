Dejá de complicarte con el correo: 5 funciones de Gmail que mejorarán tu experiencia

Gmail se consolidó como uno de los gestores de correo electrónico más utilizados del mundo, gracias a su integración con otros servicios de Google y su interfaz sencilla. Sin embargo, a pesar de sus múltiples funciones, muchos usuarios no exploran todo lo que la plataforma tiene para ofrecer. Con el paso del tiempo, Google introdujo nuevas herramientas que permiten gestionar y organizar el correo de manera más eficiente. Si estás buscando optimizar tu experiencia con Gmail, aquí te presentamos cinco funciones clave que deberías empezar a usar hoy mismo.

1. Gestiona tus suscripciones de correo Uno de los mayores problemas que enfrentan los usuarios de Gmail es el desorden en la bandeja de entrada debido a correos no deseados o suscripciones a boletines que ya no tienen utilidad. Google facilitó la tarea de gestionar estas suscripciones. En la parte superior de los correos promocionales, encontrarás una opción para cancelar suscripciones. De esta forma, puedes eliminar esos correos no deseados sin tener que buscarlos manualmente. Además, puedes configurar Gmail para que mueva automáticamente las suscripciones no deseadas a una carpeta separada, lo que ayuda a mantener tu bandeja de entrada más organizada.

gmail2 Cancelar suscripciones y crear filtros automáticos ayuda a separar lo importante del ruido y evitar pérdidas de mensajes. Shutterstock 2. Usa los filtros para gestionar tu correo Una de las herramientas más poderosas que ofrece Gmail son los filtros automáticos. Esta función te permite organizar los correos entrantes de acuerdo a diversos parámetros: remitente, asunto, palabras clave, entre otros. Con los filtros, puedes hacer que los correos de determinados contactos o proyectos se etiqueten o se muevan automáticamente a carpetas específicas. Esto no solo facilita la organización, sino que también evita que te pierdas mensajes importantes en una bandeja de entrada llena. Además, los filtros permiten eliminar correos no deseados sin intervención manual, lo que optimiza aún más el proceso de gestión.

3. Libera espacio rápidamente Si te encuentras cerca del límite de almacenamiento de tu cuenta de Gmail, que es de 15 GB gratuitos, es posible que quieras liberar espacio rápidamente. Gmail ofrece una herramienta que te permite identificar los correos que ocupan más espacio y te sugiere cómo eliminarlos de manera eficiente. Puedes acceder a esta herramienta desde la página de almacenamiento, donde se te mostrarán opciones para eliminar mensajes con archivos adjuntos grandes o correos de gran tamaño. Liberar espacio se convierte en un proceso fácil y rápido sin necesidad de navegar por toda tu bandeja de entrada.

gmail3 Búsqueda avanzada, limpieza de almacenamiento y marcación de correos clave mejoran el flujo de trabajo y ahorran tiempo. Shutterstock 4. Realiza búsquedas avanzadas Si has guardado correos importantes en tu cuenta pero no recuerdas el detalle exacto, la función de búsqueda avanzada de Gmail puede ser tu mejor amiga. Puedes filtrar los resultados por fechas, tamaño de los correos electrónicos, tipo de archivo adjunto, entre otros parámetros. Esto es particularmente útil cuando necesitas encontrar correos antiguos, como confirmaciones de compras o comunicaciones pasadas, y no quieres perder tiempo buscando manualmente. Además, puedes usar esta función para deshacerte de correos innecesarios o encontrar conversaciones específicas para liberar espacio.