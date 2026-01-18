¿Culpa de la IA? Mercado Libre despide a 119 empleados en una reestructuración

El ajuste regional de Mercado Libre afectó sobre todo al área de UX. Trabajadores temen que el uso de nuevas tecnologías sea el motivo del recorte.

La noticia sacudió el inicio del año en el sector tecnológico local. Un total de 119 personas quedaron fuera de Mercado Libre tras una decisión regional que afectó a varios países por "culpa" de la inteligencia artificial. El recorte se centró en especialistas encargados de mejorar la navegación de la plataforma, un área que hoy vive cambios muy rápidos.

Este ajuste impactó con fuerza en el sector de Experiencia de Usuario, conocido como "UX". En este rincón de la compañía, al menos cien trabajadores perdieron su lugar en los primeros días de enero. Los perfiles más afectados fueron los "UX writers", que son las personas que diseñan los textos y los mensajes que nos guían cuando usamos la aplicación para comprar o pagar. Para muchos, que estos roles desaparezcan es una señal de cómo está cambiando la forma de trabajar en el mundo digital.

Las-profesiones-de-la-inteligencia-artificial-nuevas-oportunidades-laborales-para-todos-1536x878 Los puestos de diseño y escritura UX reemplazados por la IA. Imagen generada con IA Inteligencia artificial y el nuevo mambo de la automatización Aunque desde la firma evitaron decir que los despidos tienen que ver con la tecnología, en los pasillos de las oficinas se comenta otra cosa. Existe una preocupación real de que la inteligencia artificial esté empezando a ocupar estos puestos. Hoy hay programas que pueden generar textos y sugerir recorridos para los usuarios casi sin ayuda de una persona. Estas soluciones permiten hacer el trabajo a una velocidad que un humano no puede igualar y con un costo mucho menor.

Este proceso no pasa solo acá, sino que se ve en todo el ecosistema digital global. Muchas empresas grandes están revisando sus estructuras porque las herramientas inteligentes ahora hacen tareas que antes requerían perfiles muy específicos. El temor de los empleados es que la automatización avance sobre roles que hasta hace poco parecían muy seguros y necesarios para el funcionamiento de la plataforma.

El impacto de la reestructuración y la ley de conocimiento El ajuste de Mercado Libre también trajo de vuelta una discusión que siempre genera polémica: el uso de los beneficios fiscales. La compañía recibe alivios en los impuestos gracias a la Ley de Economía del Conocimiento, un régimen que busca promover el empleo calificado. Cuando ocurren estos despidos, los sindicatos del sector suelen preguntar si es justo que sigan recibiendo esa plata del Estado si no cuidan los puestos de trabajo.