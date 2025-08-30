Cómo usar Meta AI sin exponer tus conversaciones en Discover

Meta AI ha integrado su inteligencia artificial en Facebook, Instagram y WhatsApp, ofreciendo funciones novedosas, pero también un riesgo inesperado: tus chats pueden hacerse públicos en el feed de Discover sin que lo sepas. Pulsar el botón «Compartir» por error es más común de lo que parece y puede exponer información personal a toda tu red de contactos. La buena noticia es que existen formas simples de mantener la privacidad y controlar lo que compartes, según el usuario experto en IA NukezzAI de Reddit.

Uno de los principales problemas ocurre cuando el usuario de Meta presiona sin querer el botón «Compartir» que aparece tras algunas respuestas del asistente. En ese caso, la conversación pasa automáticamente al feed público de Discover.

Aunque la aplicación debería mostrar un aviso antes de publicar, no siempre lo hace. Para evitar riesgos:

La mejor estrategia es ignorar por completo las opciones de compartir desde Meta AI , a menos que realmente quieras que esa información sea pública.

WhatsApp Facebook Instagram.jpg Meta ha integrado su inteligencia artificial en Facebook, Instagram y WhatsApp. shutterstock.com

Cambiar la configuración para hacer tus chats privados

La forma más segura de protegerte es modificar la configuración para que todos tus chats sean privados. Para hacerlo:

Entra en la app y pulsa tu foto de perfil.

Ve a Datos y privacidad > Gestionar tu información.

Activa la opción Mostrar todas las notificaciones públicas solo para ti y selecciona Aplicar a todos.

Con este ajuste, todas tus interacciones quedarán visibles únicamente para vos. Además, podés borrar tu historial desde «Eliminar todos los mensajes» si prefieres que no quede registro.

Cómo eliminar chats ya compartidos

Si ya compartiste un chat por error, todavía podés eliminarlo:

Desde el historial, busca la etiqueta azul «Público», manten pulsada la conversación y elige «Hacer visible solo para ti» o «Eliminar».

Desde el feed de Discover, toca los tres puntos de la publicación y selecciona la misma opción.

De esta manera, el contenido dejará de estar disponible para otros usuarios. Ten en cuenta que si alguien ya lo vio o compartió, perderá el acceso una vez que lo elimines.

META Pulsar el botón «Compartir» por error es más común de lo que parece y puede exponer información personal a toda tu red de contactos. Meta

¿Se pueden compartir chats solo con amigos?

Actualmente, Meta no permite compartir tus conversaciones de inteligencia artificial de manera privada directamente con amigos. La única opción es publicarlas en Discover y luego copiar el enlace o hacer una captura de pantalla.

Aunque es un método poco práctico, siempre podés guardar imágenes generadas, copiar texto o enviar una screenshot por otra aplicación de mensajería para mantener cierto control sobre lo que compartís.

Meta AI: útil, pero con precauciones

Meta AI puede ser una herramienta valiosa para obtener respuestas rápidas y explorar funciones creativas. Sin embargo, sin una correcta configuración de privacidad, tus conversaciones pueden terminar en un espacio público. Tomarte cinco minutos para ajustar los controles y evitar pulsar accidentalmente el botón de compartir es la mejor manera de proteger tu información.

FUENTE: Información extraída de Reddit