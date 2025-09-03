Como todos los modelos de iPhone que no serán compatibles con iOS 26
La nueva versión iOS 26 dejará sin soporte a varios modelos de iPhone, mientras que otros recibirán la actualización con todas las novedades de Apple.
En este 2025, Apple sorprendió al mundo de la tecnología al presentar oficialmente iOS 26 durante su conferencia anual de desarrolladores. Este anuncio marcó un punto de inflexión: no solo implica el mayor rediseño visual en años, sino que también supone un salto inédito en la numeración, pasando de iOS 18 directamente a la versión 26.
Aunque la compañía aún no confirmó una fecha exacta de lanzamiento, sí aseguró que la actualización comenzará a desplegarse en el otoño del hemisferio norte (primavera en el sur). El arribo coincidirá con el estreno de la nueva generación de iPhone, lo que ya genera gran expectativa entre los usuarios.
Modelos de iPhone que quedan fuera de iOS 26
Con la llegada de iOS 26, algunos equipos quedarán excluidos de la actualización. Según confirmó Apple, los siguientes dispositivos no podrán instalar la nueva versión y permanecerán en iOS 18:
- iPhone XS;
- iPhone XS Max;
- iPhone XR.
Estos modelos, lanzados en 2018, quedarán fuera de las funciones potenciadas por inteligencia artificial, del rediseño visual y de las mejoras que trae el nuevo sistema operativo. Los iPhone más antiguos ya no reciben soporte de software oficial por parte de la compañía.
iPhone compatibles con iOS 26
En contraste, la lista de dispositivos compatibles incluye los lanzados a partir de 2019. Todos los siguientes modelos podrán instalar iOS 26 y acceder a la actualización con todas sus novedades:
- iPhone 16e, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max;
- iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro y 15 Pro Max;
- iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro y 14 Pro Max;
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro y 13 Pro Max;
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro y 12 Pro Max;
- iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max;
- iPhone SE (2.ª generación y posteriores).
De esta manera, los usuarios de estas versiones de iPhone podrán disfrutar del rediseño, las funciones impulsadas por inteligencia artificial y las apps renovadas que acompañan a la nueva versión de Apple.
iOS 26: rediseño, inteligencia artificial y nuevas funciones
Lejos de ser una simple actualización, iOS 26 busca redefinir la experiencia de uso. Entre los cambios más destacados se encuentra la estética “Liquid Glass”, con íconos y pantallas más fluidas y transparentes que actualizan la apariencia del iPhone.
Además, esta versión introduce el paquete Apple Intelligence, un conjunto de funciones impulsadas por inteligencia artificial. Entre ellas destacan:
- Revisión de Llamadas: identifica quién llama y por qué, con opción de contestar automáticamente.
- Filtrado de llamadas no deseadas (spam): menor cantidad de interrupciones gracias a un sistema más preciso.
- Asistente de Llamada en Espera: el teléfono mantiene el lugar del usuario en filas telefónicas y avisa cuando hay un agente disponible.
- Chats grupales mejorados: incluyen encuestas y fondos personalizados.
- Mapas inteligentes: anticipación de retrasos y aprendizaje de rutas frecuentes.
Con estas funciones, Apple apuesta a que el iPhone no solo mejore su estética, sino también su eficiencia y utilidad en la vida diaria.
