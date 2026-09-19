Cómo escribir el arroba en cualquier teclado y dispositivo movil: todos los atajos

El arroba ( @ ) es uno de esos símbolos que forman parte de la vida digital cotidiana. Está presente en las direcciones de correo electrónico, en las redes sociales para mencionar usuarios y hasta incorporado al lenguaje con el verbo “arrobar”. Sin embargo, cuando se cambia de PC , teclado o dispositivo, encontrar la combinación correcta para escribirlo puede convertirse en un pequeño problema.

La ubicación del símbolo depende principalmente del idioma y la configuración del teclado . Por eso, una combinación que funciona en una PC puede no hacerlo en otra. Conocer los principales atajos permite resolverlo rápidamente y evitar probar teclas al azar.

En computadoras y notebooks con Windows, la combinación necesaria varía según la distribución de las teclas . En un teclado configurado en español internacional, el arroba se obtiene presionando AltGr + 2, mientras que en los teclados configurados en español de Latinoamérica suele utilizarse AltGr + Q.

La ubicación del símbolo depende principalmente del idioma y la configuración del teclado.

Los usuarios con teclado en inglés de Estados Unidos pueden escribirlo mediante Shift + 2. En el caso del inglés del Reino Unido, la combinación habitual es Shift + '. También existen variantes para otras configuraciones: en italiano se utiliza AltGr + Q, mientras que en francés la combinación es AltGr + à.

Otra alternativa está disponible en algunas PC que cuentan con teclado numérico. En esos casos se puede recurrir a Ctrl + Alt + 2 o utilizar el código Alt + 64, manteniendo presionada la tecla Alt mientras se introduce el número 64 en el teclado numérico.

El arroba también tiene atajos específicos en Mac, donde la combinación depende de la distribución seleccionada. Shutterstock

Cómo hacerlo en una Mac

En las computadoras Mac de Apple, el procedimiento también depende de la distribución de las teclas. Con un teclado configurado en español, el arroba puede escribirse mediante Alt + 2.

Si el teclado está configurado en inglés, la combinación cambia a Alt + G. Esto explica por qué una combinación que funcionaba correctamente en otra computadora puede dejar de hacerlo después de cambiar la configuración o utilizar un teclado diferente.

Antes de asumir que existe un problema con el equipo, conviene comprobar qué idioma y distribución están seleccionados. Muchas veces, el inconveniente no está en el teclado físico, sino en la configuración del sistema operativo.

Escribir el arroba puede variar según el teclado, pero existen atajos para cada sistema. Imagen generada por la IA

El método más simple en celulares y tablets

En los dispositivos móviles como teléfonos celulares y tablets, escribir el arroba suele ser mucho más sencillo porque el símbolo está integrado directamente en el teclado virtual.

En dispositivos Android, el @ puede aparecer en la pantalla principal del teclado, generalmente cerca de la barra espaciadora. Si no está visible, hay que tocar la tecla 123, que permite acceder a un segundo panel con números y diferentes símbolos.

En el caso del iPhone y el iPad, el procedimiento es similar. Al pulsar 123, el teclado cambia temporalmente al panel numérico y de símbolos, donde aparece el arroba listo para ser seleccionado. Este sistema evita tener que recordar combinaciones de teclas y permite encontrar el símbolo desde prácticamente cualquier aplicación en la que sea necesario introducir texto.

El arroba aparece directamente en los teclados virtuales de celulares y tablets, facilitando su escritura cotidiana. Imagen generada con IA

Un símbolo indispensable para la vida digital

Aunque escribir el arroba puede parecer una tarea demasiado básica como para requerir una guía, su utilización es constante. Desde crear una cuenta de correo hasta mencionar a otra persona en redes sociales, el símbolo se convirtió en una pieza fundamental de la comunicación digital.

Además, sus orígenes son anteriores a internet y su uso fue evolucionando hasta convertirse en uno de los caracteres más reconocibles de la era digital. Hoy está presente en computadoras, celulares y tablets, aunque la manera de introducirlo cambia según el dispositivo y la configuración del teclado.