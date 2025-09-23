Cómo conectar el celular a tu Smart TV con Android: todas las opciones y guía paso a paso

Mostrar fotos de vacaciones, ver películas como en el cine, seguir rutinas de ejercicio o compartir una presentación: hay muchas razones para proyectar la pantalla del celular en la televisión. La buena noticia es que hacerlo es sencillo y, en muchos casos, gratuito si tu Smart TV es relativamente moderna.

Android ofrece gran compatibilidad con televisores actuales y existen distintas alternativas que se ajustan a cada necesidad. Desde cables hasta conexiones inalámbricas, repasamos cada opción para que puedas elegir la más conveniente.

Si tu Android tiene salida de vídeo, un cable USB-C a HDMI es la forma más sencilla y de mayor calidad.

Aunque pueda parecer la opción más simple, no todos los teléfonos Android permiten salida de vídeo por su puerto USB-C. Si el tuyo sí es compatible, basta con adquirir un cable USB-C a HDMI y seguir estos pasos:

Esta alternativa ofrece máxima calidad y mínima latencia, ideal para juegos o contenido en alta definición.

tv Las Smart TVs modernas permiten duplicar la pantalla del móvil sin necesidad de dispositivos adicionales. Imagen extraída de la web

Conectar el móvil a la tele sin cables y sin gastar

La mayoría de Smart TV modernas ya incluyen opciones de proyección integradas. Para verificar si tu tele es compatible:

Abre una app en tu Android con función de envío, como YouTube.

con función de envío, como YouTube. Conecta televisor y móvil a la misma red WiFi.

Pulsa en el icono de envío y selecciona tu tele en la lista.

Si aparece tu TV, no necesitas dispositivos extra: podrás enviar contenido directamente y hasta duplicar la pantalla completa desde los ajustes del móvil.

Pasos para proyectar sin apps externas:

Ve a Ajustes > Dispositivos conectados > Enviar.

Selecciona tu televisor.

Acepta la recepción en la TV y la grabación de pantalla en Android.

Cuando quieras detener la proyección, basta con desactivar la función desde el área de notificaciones.

tv4 Chromecast, Google TV o Fire TV son opciones económicas para conectar Android a televisores sin compatibilidad nativa. Imagen extraída de la web

Usar Google Chromecast, Google TV o Android TV

Si tu televisor no es compatible de forma nativa, los dispositivos externos como Chromecast o Google TV son una solución económica y efectiva. Solo necesitas conectarlos a un puerto HDMI y configurarlos con tu red WiFi.

Luego:

Selecciona en la tele el HDMI del dispositivo.

En tu Android, entra en Dispositivos conectados > Enviar.

Selecciona tu Chromecast o Android TV y acepta la conexión.

De esta forma podrás duplicar la pantalla o enviar contenido específico, como vídeos, música o fotos.

Usar Amazon Fire TV

El Fire TV Stick de Amazon también permite duplicar la pantalla del celular. Una vez configurado:

En la tele, selecciona el HDMI del Fire TV.

Mantén pulsado el botón Home del mando hasta que aparezca el menú.

Selecciona Modo espejo.

Desde tu Android, entra en Dispositivos conectados > Enviar y elige tu Fire TV.

Listo: verás la pantalla de tu móvil reflejada en la tele. Para desconectar, basta con salir del modo espejo o cortar la conexión desde el teléfono.

tv2 Cada usuario puede elegir entre conexión por cable o inalámbrica según su televisor, móvil y necesidades. Imagen extraída de la web

¿Qué método elegir?

Si tu tele es moderna y compatible → conecta directo por WiFi, gratis y sin accesorios.

Si tu móvil tiene salida de vídeo → la mejor opción es un cable USB-C a HDMI.

Si tu tele no es compatible → opta por Chromecast, Google TV o Fire TV.

En cualquier caso, Android facilita la conexión y garantiza una experiencia fluida para disfrutar contenido en la gran pantalla.

Proyectar la pantalla de tu móvil Android en la televisión nunca fue tan sencillo. Ya sea para compartir momentos familiares, ver tus series favoritas o mejorar la productividad, las opciones se adaptan a cada necesidad y bolsillo. Con un par de clics —o un cable—, tu tele se convierte en la extensión perfecta de tu smartphone.