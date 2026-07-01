Casa domotizada: el nuevo inodoro inteligente para baños de lujo

La marca Ferrum comercializa en el país un inodoro inteligente de porcelana que automatiza la higiene mediante un panel electrónico.

El segmento de artefactos para el hogar incorpora soluciones electrónicas orientadas a modificar los hábitos de aseo y confort en los espacios residenciales. El nuevo inodoro inteligente de alta gama unifica la manufactura tradicional con automatismos que regulan la temperatura del agua y ejecutan procesos de desinfección autónomos.

Prestaciones de higiene en el modelo Milano Smart Tec El dispositivo sanitario de Ferrum basa su funcionamiento en una serie de sensores mecánicos que gestionan la apertura y el cierre automático de la tapa superior. La estructura incorpora un asiento calefaccionado que permite ajustar el nivel térmico según la preferencia del usuario, acompañado por un sistema de bidet integrado que despacha agua a temperatura regulable. Tras la fase de lavado, el inodoro inteligente activa un flujo de secado con aire caliente para prescindir del uso de papeles o toallas tradicionales en el baño.

El control remoto de la línea Milano Smart Tec administra los ciclos de lavado y la desinfección por rayos ultravioleta. Ferrum La desinfección constituye otro punto clave en el desarrollo de la línea Milano Smart Tec. El hardware emplea emisores de luz ultravioleta (UV) para eliminar las bacterias de la superficie interna, asegurando la limpieza biológica del cubículo sin requerir la aplicación constante de aditivos químicos manuales. Todas estas variantes operativas se comandan a través de un control remoto inalámbrico intuitivo que se distribuye junto a los componentes originales de la caja.

El inodoro inteligente de Milano posee un calentador y automatiza la apertura de la tapa. Ferrum Especificaciones de instalación y la distribución de Ferrum La venta y el respaldo operativo del producto en la Argentina se realizan bajo el sello de Ferrum, una empresa que aporta más de 110 años de trayectoria en la fabricación de loza y garantiza el servicio de posventa en las provincias. Al tratarse de una pieza moldeada en porcelana sanitaria, los instaladores deben contemplar que las dimensiones físicas definitivas pueden registrar una variación de tolerancia de hasta un 6,5% en más o en menos respecto a las planillas del instructivo de fábrica.