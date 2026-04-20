Así evolucionó la familia Galaxy S de Samsung a lo largo de la historia

La marca Samsung marca el pulso de la industria móvil desde hace más de una década. Con el lanzamiento del primer Galaxy S , la firma surcoreana inició un camino de innovación que transformó la manera en que nos comunicamos, capturamos imágenes y procesamos datos en la palma de nuestra mano.

Los teléfonos inteligentes actuales no solo permiten realizar llamadas; funcionan como potentes computadoras de bolsillo que integran cámaras profesionales y herramientas de productividad avanzada. Este recorrido por la historia tecnológica de Samsung demuestra cómo una sola familia de dispositivos logró establecer los estándares de calidad, diseño y potencia que hoy consideramos básicos en cualquier equipo de gama alta que llega al mercado global.

Con la serie Galaxy S, el concepto de fotografía nocturna alcanzó niveles profesionales.

En 2010, el mundo tecnológico presenció el nacimiento de un ícono: el Galaxy S . El primer dispositivo de esta familia alcanzó la fama rápidamente gracias al rendimiento superior de su hardware. Su lista de funciones incluía la increíble pantalla Super Amoled de 4 pulgadas, un componente que ayudó al equipo a superar a la mayoría de sus competidores que utilizaban el sistema operativo Android.

Un año después, llegó el Galaxy S2, calificado por muchos expertos como una "obra maestra". Equipado con un procesador Dual-core, este modelo proveyó un rendimiento excepcional y tiempos de reacción mucho más rápidos. El éxito fue tan rotundo que posicionó a la empresa como el principal fabricante de smartphones del mundo en 2011 .

Luego, el Galaxy S3 consolidó este camino al priorizar el diseño elegante y la experiencia del usuario, vendiendo 30 millones de unidades en apenas cinco meses.

Historia Samsung Galaxy S - Interna 2 La historia de Samsung destaca al Galaxy S2 como el motor principal del crecimiento global. Samsung

Innovación en pantalla y diseño: la consolidación del éxito

La evolución no se detuvo y los teléfonos de la marca continuaron rompiendo récords. El Galaxy S4 sorprendió con su pantalla Full HD de 5 pulgadas en un cuerpo más delgado y ligero.

Para 2014, el Galaxy S5 introdujo la resistencia al polvo y al agua, junto con el escáner de huellas digitales, expandiendo la disponibilidad del producto a 125 países de forma simultánea.

Un cambio de paradigma ocurrió con el Galaxy S6 y su versión "Edge". Por primera vez, la serie Galaxy S vino sellada, combinando metal y vidrio en una nueva filosofía de diseño. La pantalla curva maximizó la comodidad y trajo consigo la carga inalámbrica.

Poco después, el Galaxy S7 Edge recibió el reconocimiento como el "Mejor Smartphone 2016". Estos hitos marcaron la historia de la telefonía al introducir la "pantalla infinita" en el Galaxy S8, eliminando los bordes y mejorando la navegación de manera drástica.

Historia Samsung Galaxy S - Interna 3 El diseño metálico del Galaxy S6 cambió para siempre la estética de los teléfonos modernos. Samsung

La era de la fotografía móvil y el video profesional

Con la llegada del Galaxy S9 y Galaxy S10, la compañía reimaginó la fotografía. El uso de la doble apertura y el sonido envolvente sintonizado por AKG transformó los dispositivos en centros de entretenimiento.

Sin embargo, el verdadero salto generacional ocurrió con la serie Galaxy S20 en 2020. Esta línea introdujo la tecnología 5G en todos sus modelos y presentó, por primera vez, la variante "Ultra", capaz de grabar videos en resolución 8K.

Los modelos posteriores, Galaxy S21 y Galaxy S22, se enfocaron en los creadores de contenido y la fotografía nocturna. El concepto de "Nightography" permitió capturar imágenes nítidas en condiciones de nula luminosidad. Además, el Galaxy S22 Ultra heredó el legado de la serie Note al incluir el S Pen directamente en su cuerpo.

La eficiencia energética y el uso de materiales sostenibles, como redes de pesca recicladas, definieron la identidad de los modelos Galaxy S23, demostrando que la potencia no está peleada con el cuidado del medio ambiente.

Historia Samsung Galaxy S - Interna 4 Samsung integra inteligencia artificial multimodal para facilitar las tareas de la vida diaria. Samsung

2026: El futuro es hoy con la serie S26 y Galaxy AI

Entramos en la era de la inteligencia artificial móvil con el Galaxy S24, donde funciones como la traducción en vivo de llamadas cambiaron la interacción diaria.

El Galaxy S25 profundizó esta visión con agentes de IA multimodales y el potente procesador Snapdragon 8 Elite, brindando un control de cámara sin precedentes mediante el motor ProVisual Engine.

Samsung Galaxy S26

Finalmente, la serie Samsung Galaxy S26, anunciada el 25 de febrero de 2026 y lanzada al mercado el 11 de marzo, representa la tercera generación enfocada totalmente en Galaxy AI. Estos nuevos teléfonos destacan por un diseño más estilizado, ligero y con bordes redondeados. Así, la historia de la familia Galaxy S continúa escribiéndose, siempre un paso adelante en la vanguardia tecnológica.