Alerta Samsung: el Galaxy Ring se hincha y casi le cuesta el dedo a un usuario
Un youtuber relata una experiencia de pesadilla con su Samsung Galaxy Ring. El anillo se hinchó, quedó atrapado en su dedo y tuvo que ser removido en un hospital.
El Samsung Galaxy Ring se convirtió en una de las novedades más importantes de 2025, pero ahora es protagonista de uno de los mayores incidentes del año. Un conocido youtuber denunció que su anillo inteligente comenzó a hincharse sin control, quedando atrapado en su dedo y obligándolo a buscar ayuda médica profesional.
Este es un incidente que enciende las alarmas de Samsung. La víctima es Daniel Rotar, del canal de YouTube ZONEofTECH, quien compartió su terrible experiencia en su cuenta de X. El incidente no solo le causó dolor y le impidió abordar un vuelo, sino que puso el foco en posibles problemas con la batería de este nuevo y popular dispositivo de la compañía surcoreana.
Te Podría Interesar
Una pesadilla en el aeropuerto: la cronología del incidente
La terrible experiencia de Rotar, que detalló en su perfil de X (antes Twitter), comenzó justo antes de abordar un vuelo. Sintió que su Galaxy Ring comenzaba a apretarle el dedo de forma anormal. La presión se volvió tan intensa y dolorosa que le fue imposible quitarse el anillo inteligente.
La situación escaló rápidamente: el personal del aeropuerto, quizás recordando el infame caso de las baterías del Galaxy Note 7, le negó el embarque. Tras 47 horas de viaje previo, Rotar se vio obligado a buscar un hotel y, finalmente, acudir a un hospital de emergencia para que le pudieran quitar el dispositivo. El personal médico tuvo que usar hielo y lubricantes para poder deslizar el anillo hinchado de su dedo.
Las posibles causas detrás de la falla del Galaxy Ring
Existen varias teorías sobre qué pudo haber causado que la batería del anillo se hinchara de esa manera. El propio Rotar se encontraba en Hawái asistiendo a la ‘Cumbre Snapdragon’, por lo que el calor y la humedad pudieron haber sido un factor.
Sin embargo, el dato más revelador es que el anillo ya presentaba problemas. Rotar señaló que durante meses, la batería de su Galaxy Ring duraba apenas 1,5 días, en lugar de los siete días prometidos por Samsung. Esto sugiere que el dispositivo ya tenía una batería defectuosa antes del incidente.
La respuesta de Samsung y otros casos similares
Tras hacerse público el caso, Samsung se puso en contacto con el youtuber. La compañía se hizo cargo de los gastos del hotel, organizó su transporte y recogió el Galaxy Ring defectuoso para someterlo a una investigación exhaustiva.
Lo más preocupante es que este podría no ser un caso aislado. Según Rotar, otros propietarios del anillo han reportado problemas similares con el agotamiento acelerado y la hinchazón de la batería. ¿Estamos ante un problema aislado o una falla de diseño que podría afectar a más usuarios del Galaxy Ring?