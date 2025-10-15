El Samsung Galaxy Ring se convirtió en una de las novedades más importantes de 2025, pero ahora es protagonista de uno de los mayores incidentes del año. Un conocido youtuber denunció que su anillo inteligente comenzó a hincharse sin control, quedando atrapado en su dedo y obligándolo a buscar ayuda médica profesional.

Este es un incidente que enciende las alarmas de Samsung . La víctima es Daniel Rotar, del canal de YouTube ZONEofTECH , quien compartió su terrible experiencia en su cuenta de X. El incidente no solo le causó dolor y le impidió abordar un vuelo, sino que puso el foco en posibles problemas con la batería de este nuevo y popular dispositivo de la compañía surcoreana.

La terrible experiencia de Rotar, que detalló en su perfil de X (antes Twitter) , comenzó justo antes de abordar un vuelo. Sintió que su Galaxy Ring comenzaba a apretarle el dedo de forma anormal. La presión se volvió tan intensa y dolorosa que le fue imposible quitarse el anillo inteligente .

El incidente con el Galaxy Ring de Samsung pone en alerta a los usuarios de wearables.

Alerta Samsung: el Galaxy Ring se hincha y casi le cuesta el dedo a un usuario

La situación escaló rápidamente: el personal del aeropuerto, quizás recordando el infame caso de las baterías del Galaxy Note 7, le negó el embarque. Tras 47 horas de viaje previo, Rotar se vio obligado a buscar un hotel y, finalmente, acudir a un hospital de emergencia para que le pudieran quitar el dispositivo. El personal médico tuvo que usar hielo y lubricantes para poder deslizar el anillo hinchado de su dedo.

Existen varias teorías sobre qué pudo haber causado que la batería del anillo se hinchara de esa manera. El propio Rotar se encontraba en Hawái asistiendo a la ‘Cumbre Snapdragon’, por lo que el calor y la humedad pudieron haber sido un factor.

El Samsung Galaxy Ring de un youtuber sufrió una falla de batería que lo convirtió en un anillo peligroso.

Sin embargo, el dato más revelador es que el anillo ya presentaba problemas. Rotar señaló que durante meses, la batería de su Galaxy Ring duraba apenas 1,5 días, en lugar de los siete días prometidos por Samsung. Esto sugiere que el dispositivo ya tenía una batería defectuosa antes del incidente.

Fallas Samsung Galaxy Ring - Interna 2 Samsung investiga el caso del Galaxy Ring que se hinchó y quedó atrapado en el dedo de un usuario. shutterstock

La respuesta de Samsung y otros casos similares

Tras hacerse público el caso, Samsung se puso en contacto con el youtuber. La compañía se hizo cargo de los gastos del hotel, organizó su transporte y recogió el Galaxy Ring defectuoso para someterlo a una investigación exhaustiva.

Lo más preocupante es que este podría no ser un caso aislado. Según Rotar, otros propietarios del anillo han reportado problemas similares con el agotamiento acelerado y la hinchazón de la batería. ¿Estamos ante un problema aislado o una falla de diseño que podría afectar a más usuarios del Galaxy Ring?