PayPal y Trustly amenazan el reinado de la tarjeta de crédito en los pagos online

Si la competencia en el sector del eCommerce es feroz, la de los métodos de pago online no es menor. Cada año, la tarjeta de crédito pierde terreno en favor de otros sistemas de pago como PayPal o Trustly. El comprador online ha encontrado en estos métodos la seguridad y protección de su información financiera que no ofrece la tarjeta de crédito cuando al otro lado, la tienda online no inspira la suficiente confianza.

Además de ser métodos de pago seguros, PayPal y Trustly también son muy populares. De hecho, es tal su reputación, que en mercados muy competidos como el juego online, como en España, los casinos que usan PayPal en España inspiran más confianza en los usuarios a la hora de registrarse y apostar. En otras palabras, su sola presencia como método de pago aceptado puede ser determinante en las ventas de un eCommerce.

PayPal y Trustly siguen modelos de pago online totalmente diferentes, pero comparten un nivel de seguridad, facilidad de uso y protección que convence más al comprador online por encima de la tarjeta de crédito; y, además, son gratuitos.

PayPal es una billetera electrónica (e-wallet). Cuando eliges PayPal para pagar online, confirmas el pago con solo ingresar tu dirección de email y contraseña. Así de simple. PayPal despliega una pasarela de pago encriptada entre su plataforma y la del vendedor online para hacer efectivo el pago sin compartir tus datos financieros ni los de tu banco.

Trustly, en cambio, funciona distinto, y se podría decir que es más simple de usar que PayPal. Si tienes acceso online a tu cuenta bancaria puedes usar Trustly como método de pago. ¿Cómo funciona? Cuando eliges Trustly para pagar online, se establece una conexión de alta seguridad entre tu banco y el vendedor online y se abre una interfaz idéntica a tu entidad bancaria. Luego, solo tienes que ingresar tus credenciales bancarias para confirmar el pago, el cual, se descuenta de tu balance automáticamente.

Como ves, estos métodos de pago son una forma muy cómoda de pagar online y con garantías de seguridad de nivel bancario. Además, están disponibles en las tiendas online más populares de España y el resto del mundo.