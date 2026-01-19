WhatsApp prepara nuevos GIFs en 2026: el cambio radical que se confirmó

WhatsApp confirmó que renovará su carpeta de GIF's en 2026 y muchas nuevas animaciones llegarán a la app de mensajería.

WhatsApp, la aplicación de mensajería propiedad de Meta, prepara un cambio importante en la forma en que sus usuarios buscan y comparten GIFs animados dentro de los chats. La modificación responde al anuncio de la próxima retirada de uno de sus actuales proveedores de imágenes y memes, y busca garantizar que los usuarios continúen accediendo a contenido divertido sin interrupciones.

Adiós a Tenor y bienvenida a Klipy en WhatsApp Uno de los principales servicios de GIFs que actualmente utiliza WhatsApp, Tenor, confirmó que suspenderá sus servicios a partir del 1° de julio de 2026. Esto significa que, si no se adoptaba una alternativa, millones de usuarios podrían perder acceso a una parte importante de los contenidos animados que utilizan a diario para expresarse en sus conversaciones.

Para evitar esta caída en la experiencia de los usuarios, WhatsApp ya está probando en su versión beta para iOS una nueva integración con una plataforma llamada Klipy, que promete ofrecer una amplia colección de GIFs, memes y stickers animados.

Se vienen nuevos GIFs y memes a WhatsApp. ¿Qué cambios traerá para los usuarios? Según observadores de la versión de prueba, la transición a Klipy será prácticamente imperceptible para la mayoría de los usuarios: no requerirá acciones manuales del público ni ajustes especiales en sus dispositivos. Simplemente, cuando la función se implemente oficialmente en una futura actualización de WhatsApp, los usuarios verán la etiqueta "Klipy" en los GIFs disponibles a través de la plataforma.

La compañía mantendrá su esquema de múltiples proveedores, combinando Klipy con otros partners ya existentes como Giphy, lo que permite que la desaparición de Tenor no afecte de manera significativa la diversidad de contenidos disponibles.