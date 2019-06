Volá en una experiencia inigualable: el video del proyecto Perlán 2 en El Calafate

One Strange Rock se presenta como un recorrido emocionante por el planeta Tierra (e incluso más allá) para confirmar, no sin cierta ironía, que no hay ningún lugar como nuestra casa. El tercer capítulo se titula “Escudo” en el que se aborda el tema de la protección que tiene el Planeta Tierra frente a las partículas devastadoras y radiación letal que emite el Sol. Es allí donde se muestra la experiencia del Perlan II en El Calafate. El planeador aprovecha una conjunción de factores meteorológicos que permiten ascender hacia la estratósfera y estudiar la capa de Ozono, máximo protector del planeta.