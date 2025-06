Vive en un parador, consiguió empleo formal y está más cerca de poder alquilar con su hija

En el lugar, pudo pedir ayuda y vincularse con un equipo de actores sociales que promueven la inclusión sociolaboral como parte central de su identidad. Se trata de Grupo L, una compañía que cuenta con programas de empleabilidad . Al conocer esa posibilidad, Roxana no lo dudó. Estaba convencida de que quería una verdadera transformación y que un empleo formal le daría la autonomía que necesitaba para empezar de cero en una nueva casa con su hija.

“Con este trabajo mi vida cambió un montón. Lo logré con mucho esfuerzo. Ahora ya tengo mi alquiler. Me voy este fin de semana del parador”, aseguró Roxana, y agregó: “Se armó un grupo lindo y me siento cómoda. Es lo que más me gusta, tengo buenos compañeros”.

Asimismo, la mujer destacó que la posibilidad de acceder a un empleo formal realmente permite una transformación en la vida de cualquier persona, por lo que resaltó el rol de los actores sociales que vinculan a las personas que más lo necesitan con las empresas ansiosas de contratar más personal capaz. “Los trabajos no vienen adonde estás viviendo. Si uno quiere salir adelante, con empeño y constancia se puede”, ratificó.