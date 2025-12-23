Verano: el Gobierno oficializó medidas y así controlará a los turistas

El Gobierno decidió reforzar los controles en los principales destinos turísticos para el verano. Los detalles de la medida.

Controles se realizan a los largo de todas las rutas nacionales en verano.

En la previa del inicio del verano 2026, con el movimiento turístico que comienza en pocas horas previo a la Navidad y el Año Nuevo, el Gobierno tomó la decisión de reforzar los controles en los principales destinos que atraigan la atención de los turistas en 2026. Desde el Ejecutivo confirmaron cuál será el plan.

En concreto, el Ministerio de Seguridad Nacional lanzó el Plan Verano, que estará vigente desde el 23 de diciembre hasta la primera quincena de marzo. Su objetivo es prevenir y combatir actividades delictivas, garantizando mayor seguridad en los traslados hacia y desde los principales destinos turísticos.

Ahora no será necesario tener la tarjeta azul para conducir un auto prestado Foto: Agencia Nacional de Seguridad Vial Controles de Seguridad Vial en el verano, son clave para esa época del año por el movimiento. Cómo será el operativo del verano para el Gobierno El operativo reforzará los controles en rutas, accesos a ciudades, puntos turísticos estratégicos, terminales de ómnibus, puertos y aeropuertos, con especial intensidad durante los fines de semana y los recambios de quincena

Las principales intervenciones incluyen los programas Viaje Seguro, Terminales y Estaciones Seguras y puestos dinámicos de control. Además, contará con controles para prevenir el contrabando y la trata de personas

Se trata de un trabajo coordinado que involucra a múltiples organismos del gobierno, como la CNRT, ARCA, Migraciones, y la Agencia Federal de Emergencias, entre otros