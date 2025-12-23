Verano: el Gobierno oficializó medidas y así controlará a los turistas
El Gobierno decidió reforzar los controles en los principales destinos turísticos para el verano. Los detalles de la medida.
En la previa del inicio del verano 2026, con el movimiento turístico que comienza en pocas horas previo a la Navidad y el Año Nuevo, el Gobierno tomó la decisión de reforzar los controles en los principales destinos que atraigan la atención de los turistas en 2026. Desde el Ejecutivo confirmaron cuál será el plan.
En concreto, el Ministerio de Seguridad Nacional lanzó el Plan Verano, que estará vigente desde el 23 de diciembre hasta la primera quincena de marzo. Su objetivo es prevenir y combatir actividades delictivas, garantizando mayor seguridad en los traslados hacia y desde los principales destinos turísticos.
Cómo será el operativo del verano para el Gobierno
El operativo reforzará los controles en rutas, accesos a ciudades, puntos turísticos estratégicos, terminales de ómnibus, puertos y aeropuertos, con especial intensidad durante los fines de semana y los recambios de quincena
Las principales intervenciones incluyen los programas Viaje Seguro, Terminales y Estaciones Seguras y puestos dinámicos de control. Además, contará con controles para prevenir el contrabando y la trata de personas
Se trata de un trabajo coordinado que involucra a múltiples organismos del gobierno, como la CNRT, ARCA, Migraciones, y la Agencia Federal de Emergencias, entre otros
"Presencia, control y orden para que los argentinos viajen tranquilos y lleguen seguros", reza el comunicado oficial del Ministerio de Seguridad difundido por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.