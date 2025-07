¿Una Coca Cola "más saludable"? La verdad sobre las gaseosas y los riesgos ocultos

"No es un producto que haga bien en ninguna circunstancia", afirmó Capone desde el inicio. Sobre el jarabe de maíz —usado en EE.UU. pero no predominante en Argentina— explicó: "Es un endulzante accesible para la industria, pero no es la fructosa natural de la fruta. Provoca elevación de azúcar en sangre, triglicéridos, depósito de grasa en el hígado y obesidad". Además, alertó que "alteran el sabor, predisponiendo a mayor consumo de azúcar".