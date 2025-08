Un estudio masivo de Microsoft dejó en claro las 40 profesiones menos reemplazables por inteligencia artificial

En contraste, profesiones basadas en la recopilación y transmisión de información, tales como traductores, historiadores, escritores, representantes de ventas y atención al cliente, recibieron puntajes altos de aplicabilidad debido a la capacidad de la IA para asistir en tareas de investigación, escritura y comunicación.

Los investigadores subrayaron que, aunque la inteligencia artificial tiene gran capacidad para apoyar ciertas actividades, su desempeño no es lo suficientemente completo para reemplazar en su totalidad ninguna profesión específica. Según Kiran Tomlinson, investigador principal del estudio, la investigación "muestra que la inteligencia artificial asiste múltiples tareas, especialmente aquellas relacionadas con investigación y redacción, pero no indica que pueda ejecutar completamente ninguna ocupación en particular".

Además, el estudio encontró que la aplicabilidad de la IA no depende directamente del salario, pero sí es algo mayor en ocupaciones que exigen títulos universitarios, lo que pone en duda la antigua idea de que la educación superior protege automáticamente contra los efectos disruptivos de esta tecnología.

Finalmente, cabe destacar que aunque la IA actualmente no puede sustituir ciertos trabajos con tareas manuales y operativas, los investigadores reconocieron que otras formas de inteligencia artificial, más allá del ámbito generativo estudiado, podrían afectar a profesiones relacionadas con el transporte o la vigilancia de maquinaria. Esta perspectiva subraya la necesidad de continuar estudiando el impacto más amplio de la IA en la sociedad y la economía.

Los 40 trabajos menos propensos a ser reemplazados por la inteligencia artificial:

Operadores de dragado. Encargados de puentes y esclusas. Operadores de plantas y sistemas de tratamiento de agua. Fabricantes de moldes y núcleos de fundición. Operadores de maquinaria para tendido y mantenimiento de vías férreas. Operadores de piloteadoras. Lijadores y pulidores de pisos. Camilleros. Operadores de lanchas motoras. Operadores de maquinaria forestal. Operadores de maquinaria para pavimentación, nivelación y compactación. Empleados de limpieza y mantenimiento (mucamas). Trabajadores auxiliares en la industria del petróleo y gas. Techadores. Operadores de compresores y estaciones de bombeo de gas. Ayudantes de techadores. Fabricantes de neumáticos. Asistentes quirúrgicos. Terapeutas de masaje. Técnicos médicos oftálmicos. Operadores de montacargas industriales y tractores. Supervisores de bomberos. Albañiles y terminadores de concreto. Lavaplatos. Alimentadores y descargadores de máquinas. Operadores de máquinas de envasado y llenado. Preparadores de equipos médicos. Trabajadores de mantenimiento de carreteras. Ayudantes de trabajadores de producción. Prostodoncistas. Reparadores y cambiadores de neumáticos. Ingenieros navales (de barcos). Instaladores y reparadores de cristales automotrices. Cirujanos orales y maxilofaciales. Operadores de plantas y sistemas (otros). Embalsamadores. Ayudantes de pintores y yeseros. Trabajadores de remoción de materiales peligrosos. Auxiliares de enfermería. Flebotomistas.

Para leer el estudio completo hacé clic acá.