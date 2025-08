Un bebé de 15 días tuvo muerte súbita y le salvaron la vida en una comisaría

Belén, la madre del pequeño, relató que Luca "se ponía morado" y no reaccionaba. Desesperada y sin poder encontrar ayuda médica de inmediato en su vecindario, decidió salir de urgencia junto a su madre hacia el hospital, con el bebé en brazos.

"Ya estaba azul, yo del susto me fui afuera, no quería ver la situación", contó Belén más tarde al medio local Señal Calafate. Minutos después de la reanimación, una ambulancia trasladó al bebé al Hospital SAMIC, donde fue diagnosticado con un episodio de muerte súbita . Actualmente, Luca permanece internado en neonatología bajo observación y se le realizan estudios preventivos.

El heroico gesto de la sargento Cáceres no pasó desapercibido. La madre, conmovida, volcó su agradecimiento en redes sociales: “¡Me devolviste la vida! Tuve una noche de esas que no se las deseo a nadie. Ahora que estoy un poco más tranquila, quiero agradecerte de por vida por haberle salvado la vida a mi hijo, Nadia Cáceres. ¡¡Llegué a la comisaría con mi hijo casi muerto y ahí estaba ella, como si fuese un ángel para salvarle la vida a mi hijo Benjamín!! No tengo palabras para agradecerte tanto. ¡¡Me devolviste la vida!! Infinitas gracias, mujer”.