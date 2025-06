Triste noticia: murió uno de los elefantes que permanecía cautivo en el Ecoparque

La muerte de uno de los elefantes que permanecía cautivo en el Ecoparque de Mendoza provocó un fuerte impacto en la sociedad mendocina. Tamy junto a las otras elefantas se habían transformado en símbolos de la reconversión del exzoológico que aún no se concreta.

Desde hace 9 años, el Ecoparque permanece cerrado al público. Este espacio era uno de los preferidos por turistas y mendocinos pero desde hace casi una década, las transformaciones y obras que se realizan dentro del predio no permiten el ingreso de visitantes. Hoy se dio a conocer el fallecimiento de uno de los elefantes que aún residía en el Ecoparque. Según trascendió, sus cuidadores lo encontraron muerto cuando fueron a alimentarlo.

Tamy era un macho asiático de unos 53 años, padre de la elefanta Guillermina que fue trasladada al santuario de Brasil junto a Pocha (que falleció meses después de ser trasladada). Junto a Kenya (elefante africano), Tamy residía en el predio del Ecoparque y si bien, el último tiempo se realizaron gestiones para su traslado, no pudo efectivizarse debido a las condiciones de salud que presentaba el elefante.

tamy elefanta elefantes 2.jpg Tamy murió en cautiverio Juan Ignacio Blanco/MDZ

Una triste historia

Mendoza contaba con cuatro elefantes que vivían en el Ecoparque. Guillermina y Pocha fueron trasladadas en el 2022 a Brasil mientras que Kenya, aún se encuentra en la provincia. Los procesos y nivel de avance en la tramitación de los traslados de los elefantes que permanecían en el ex zoológico fue particular en cada caso. En el caso de Kenya, su traslado fue anunciado en agosto del 2022 pero los trámites para efectivizarlo aún no finalizaron pero Tamy tuvo un desenlace diferente ya que murió en cautiverio esta mañana.