Las razones detrás de la postergación del traslado de los elefantes del Ecoparque

La reconversión del ex zoológico en Ecoparque fue uno de los anuncios más importantes de la última década. La propuesta de un cambio estructural y conceptual en este espacio público de gran relevancia para mendocinos y turistas, generó todo tipo de repercusiones. El visto bueno por parte de las asociaciones ambientalistas fue clave, sin embargo, desde el 2016 a la fecha parte de los traslados de animales se siguen dilatando con el costo que eso supone para las especies y también para el Estado. Tal es el caso de la elefanta africana Kenya y el elefante asiático Tamy, que aún permanecen en Mendoza.

Desde hace 8 años, el Ecoparque permanece cerrado al público. Este espacio era uno de los preferidos por turistas y mendocinos pero desde hace casi una década, las transformaciones y obras que se realizan dentro del predio no permiten el ingreso de visitantes.

La curiosidad y fascinación por los animales que permanecen en el ex zoológico se observa los fines de semana cuando las familias se acercan para ver desde el borde del alambrado a los camellos, ciervos, cabras y algunos otros animales que tienen sus corrales en la periferia. Pero adentro del predio aún hay otros animales que siguen en cautiverio y no se pueden ver. Es lo que ocurre con los elefantes, que iban a ser trasladados pero el operativo se suspendió.

A pesar de que algunas obras tuvieron importantes avances, desde hace unos meses el movimiento dentro del Ecoparque mermó casi al punto de estar paralizada la construcción de los centros de servicios. Lo mismo ocurrió con la nueva boletería que, si bien a mediados del 2023 se avanzó en la licitación para su remodelación por una cifra de $97 millones de pesos, no tuvo avances por falta de fondos.

Las obras para la construcción de los centros de servicios comenzaron en el 2023

El costo que asume el Estado por los elefantes

El proceso de reconversión del ex zoológico sigue generando altos costos para el Gobierno de Mendoza. Durante el 2023, los fondos destinados al Ecoparque fueron de 499.981.414,82 pesos mientras que, para el 2024, está previsto un total de financiamiento que alcanza 1.206.511.814 pesos. De ese número, 573.431.616 pesos serán destinados a los salarios del personal de planta, 400.000.000 pesos en bienes corrientes, 195.000.000 pesos en servicios generales, 3.586.297 pesos en locaciones de servicios, 11.493.901 pesos en servicios públicos, 23.000.000 pesos en bienes de capital.

El cálculo del presupuesto 2024

En cuanto a los elefantes, Mendoza contaba con cuatro ejemplares. Guillermina y Pocha fueron trasladadas en el 2022 a Brasil y aún hay dos ejemplares, Tamy (macho asiático de unos 53 años, padre de Guillermina) y Kenya (elefante africano), que residen en el predio del Ecoparque. Los procesos y nivel de avance en la tramitación de los traslados de los dos elefantes que permanecen en el ex zoológico es particular en cada caso. En el caso de Kenya, su traslado fue anunciado en agosto del 2022 pero los trámites para efectivizarlo aún no finalizaron.

El costo de la alimentación de los elefantes del Ecoparque asciende a los $100.000 por día pero no es la única erogación destinada al bienestar de estos animales. "Esto varía de acuerdo al individuo (por sus dimensiones, Tamy es un poco menos que Kenya) y puede sufrir pequeñas variaciones según la época y estación del año. Este valor se sacó respecto de las últimas licitaciones realizadas por el Ecoparque para comprar comidas para los animales", expresaron desde el Ministerio de Energía y Ambiente.

Pocha y Guillermina fueron las primeras en ser trasladadas

Para el traslado al santuario de Brasil, los elefantes debieron ser entrenados por un especialista en bienestar animal que se domicilia en España y dedicó los últimos 25 años a trabajar con elefantes cautivos en zoológicos y otras instituciones similares. La participación de este profesional sólo para el proceso de adaptación de Tamy y su entrenamiento, tuvo un costo de 4,5 millones de pesos que fueron asignados a través del decreto 1848 de agosto del 2023. El artículo 2 del acuerdo firmado por la Secretaría de Ambiente, que en ese momento encabezaba Humberto Mingorance, especificaba que el gasto total sería cubierto por la Tesorería General de la Provincia, con cargo al Presupuesto de Erogaciones Vigente. Las obligaciones de la Provincia incluían proporcionar pasajes, alojamiento, comidas y transporte necesario para el entrenamiento del profesional, así como pagar los honorarios de 12.000 euros, convertidos a pesos al tipo de cambio oficial del Banco Nación.

Al ser consultados por los costos relacionados al traslado de los elefantes, desde el Ministerio de Energía y Ambiente evitaron dar precisiones y expresaron: "Por el momento no se han actualizado los costos del traslado, hoy la preocupación pasa por tener todos los permisos listos y garantizar que se pueda realizar el traslado del animal. Kenya ya realizó los entrenamientos correspondientes y sigue en cuarentena. En cuanto los permisos se emitan, se traerá la caja correspondiente, se trabajará en ello y según los tiempos del animal hablaremos de fechas de traslados. Esto no es nuevo, sabemos que los traslados tienen una cuota importante de ver cómo los animales quieren y pueden ir avanzando, para que el traslado les signifique el menor estrés posible".

El Gobierno fijó un nuevo plazo máximo para el traslado

La semana pasada se dio a conocer la prórroga en el plazo para la tramitación de los permisos internacionales para el traslado de los dos elefantes que permanecen en el Ecoparque. A través de una publicación en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo aprobó una adenda al acuerdo marco firmado por la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial, la Dirección Ecoparque y el Santuario de Elefantes Brasil fijando como nueva fecha límite el 31 de diciembre de 2027. En un principio, el plazo máximo para el traslado de la elefanta era el 30 de diciembre de 2023 y para el del elefante iba a ser el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, no fue posible concretar el traslado antes de la fecha límite indicada debido a las demoras de la administración brasileña en la emisión del CITES de importación correspondiente.

El convenio tenía por objeto el traslado de tres elefantes asiáticos (Elephas Maximus) y una ejemplar de elefanta africana (Laxodonta Africana) al santuario ubicado en Mato Grosso brasileño. En la norma se explica que en el año 2022 se concretó la derivación de las elefantas asiáticas Guillermina y Pocha al Santuario de Elefantes de Brasil. La última de ellas murió a los pocos meses de haber abandonado el ex Zoológico provincial.

El traslado de la elefanta Kenya al santuario de Brasil fue anunciado en agosto del 2022 pero los trámites para efectivizarlo aún no finalizaron. Kenya es el último ejemplar de elefante africano que vive en el exzoológico de Mendoza mientras que Tamy es un macho asiático de unos 53 años, que es el padre de Guillermina, la elefanta que reside desde hace dos años en el Santuario de Brasil.