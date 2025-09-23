Transferencia trabada: MDZ Ciudadano, Ualá y un final feliz para el problema de Marcos

Hacia 2 meses que Marcos no podía ver en su cuenta $400.000. MDZ Ciudadano dio a conocer su historia y Ualá pudo resolver el problema de Marcos. Aquí la historia de cooperación.

Marcos es oriundo de Paso de los Libres, Corrientes. Hace una semana decidió compartir su problema con MDZ Ciudadano. La historia comenzó un martes al mediodía y se extendió dos meses. En aquel momento tenía un plan simple: mover 400.000 pesos desde su cuenta de Ualá a una cuenta propia del Banco Entre Ríos.

Ese día, a las 12:15, la app le dio el mensaje que la operación había sido realizada con éxito. Marcos contó a MDZ Ciudadano que dos días después fue al cajero a retirar parte de ese dinero y el sistema dijo que no tenía ese monto disponible. "Volví a mi casa y llamé al banco. Me informaron que mi cuenta estaba cerrada desde el 30 de junio", relata. "La transferencia se había hecho el 2 de julio.

Si la cuenta no existía, ¿a dónde fue a parar la plata?" El banco le pidió paciencia. Tal vez el envío se revertía solo. Esperó 48 horas. Nada. "El 7 de julio, el Banco Entre Ríos, ahora Bersa, me aseguró que realizó la devolución a la cuenta emisora y me entregó un comprobante", dijo Marcos a MDZ.

Con ese papel, consultó a Ualá. Allí, cuenta él, que recibió una frase repetida en distintos correos: “estamos analizando”. Le pidieron números de referencia y capturas. Las mandó. La respuesta que me dieron me descolocó: "No encontraban esa transferencia en sus registros. Me sugirieron volver al banco y verificar el camino del dinero. La pelota empezó a viajar de un lugar a otro, mientras que mi dinero sigue sin aparecer en mi saldo", afirmó Marcos.

Al entrar en contacto con la historia de Marcos, ejecutivos de Ualá actuaron rápidamente para solucionar su problema. Ayer Marcos envió un audio a MDZ Ciudadano expresando con felicidad que volvieron a aparecer los $400.000 en su cuenta. Así, este lector correntino pudo visualizar el total de su dinero en su cuenta de Ualá. "Siempre es positivo colaborar entre empresas, y más cuando nos ponemos de acuerdo para llevar soluciones. En lo personal estoy muy agradecido a Ualá por el interés resolutivo que mostraron desde el minuto cero en que aprecio la historia de Marcos. Y también estoy orgulloso de nuestro equipo periodístico y esta sección de MDZ Ciudadano" declaró Ramiro González Morón, Gerente de Operaciones de MDZ.