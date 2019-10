Natalia Vargas es una locutora que trabaja en la Radio Cosmos de San Juan y que acostumbrada a expresarse frente a un micrófono quizás no pensó que lo que estaba comentando al aire como cualquier otro tema tendría la repercusión que tuvo.

Lo cierto es que la joven comunicadora se refirió a las tres candidatas a Embajadoras de Jáchal, las cuales representan a esa localidad en la Fiesta Nacional del Sol, diciendo que se trataba de "tres negritas que no das 5 centavos".

No conforme con la (des)calificación de Mayra Vega, Laura Carrizo y Carla Ibazeta, Vega sentenció: “Con estos bagres qué va a haber pasarela”, en alusión a que la elección ya no incluye un desfile.

Encendida, continuó con una símil dramatización frente a un supuesto jurado: “Hola, yo soy la Yeni, mirá cómo me abro de piernas... Se van a derretir estas negras y no porque sean bombones sino por la grasa que les cae de la cara”.

Tras el escándalo y la polémica, la locutora no sólo no se disculpó sino que incluso siguió tomándose sus dichos como una humorada más. "Soy mala buuuu...si me van a quemar porfa que sea en la Plaza 25 de Mayo", escribió en sus redes sociales. Más tarde trató de relativizarlo en Facebook.

Como era de esperar, las cosas no quedaron ahí. Fue el intendente de Jáchal, Miguel Vega, quien anunció públicamente que denunciará a Natalia Vega ante la Seccional 21 de la policía local y ante el Inadi.

La reacción no quedó ahí. La comuna emitió un comunicado de repudio y apoyo a las candidatas agredidas: "Revindicamos a nuestras mujeres en general y a nuestras candidatas en particular, y las acompañamos y apoyamos, además de instarlas a ignorar este tipo de comentarios, muy lejos de la realidad de cada una de ellas. La mujer jachalera seguirá siendo un ejemplo de integridad… eso nadie se los va a quitar".

Fuente: Diario de Cuyo