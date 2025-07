Son argentinos y pedalean por Europa con un mensaje de paz

La vida a menudo nos presenta encrucijadas inesperadas. Momentos en los que los planes se desmoronan, los sueños se quiebran y el futuro se tiñe de una incertidumbre palpable. Para nosotros, este último fin de año lectivo no fue la excepción. Irse a pedalear por la paz y recorrer Europa .

El cierre de etapas universitarias y colegiales, una mudanza, la frustración de una pasantía que no se concretó, la decepción de voluntariados que no prosperaron, e incluso un tándem de segunda mano esperando un nuevo dueño, pintaban un panorama agridulce. Sin embargo, fue precisamente en esa nebulosa de desafíos y anhelos insatisfechos donde comenzó a gestarse una idea, casi una revelación, impulsada por un viejo sueño de Simón: la vivencia de un "vivac" en bicicleta. Pero no cualquier vivac; esta vez, sería una odisea sobre ruedas por el corazón de Europa.