Solo 2 de cada 10 argentinos cumple con la actividad física recomendada

Según un informe de Universidad Siglo 21, la mayoría de los argentinos no alcanza a los niveles óptimos de actividad física, descanso y alimentación saludable.

Se recomienda consumir al menos cinco porciones de frutas y verduras al día. Foto: Shutterstock

La actividad física es una de las claves para prevenir el cáncer de mama.

Un reciente informe del Think Tank Insight 21 de la Universidad Siglo 21 reveló que solo 2 de cada 10 argentinos cumple con la actividad física mínima recomendada, apenas 1 de cada 4 consume frutas y verduras a diario y más de la mitad duerme menos de siete horas por noche.

El trabajo fue desarrollado por el Instituto de Neurociencias y Bienestar de Insight 21, bajo la dirección de la Dra. Fátima González Palau. La investigación llevó el título “Salud argentina: hábitos y estilos de vida” y analizó los estilos de vida de la población adulta argentina en hábitos como el ejercicio, el descanso, la alimentación, la prevención médica, el uso de pantallas y el apoyo social.

Florencia Rubiolo, directora de Insight 21, destacó la relevancia de esta investigación: “Este informe muestra cómo los hábitos cotidianos impactan en la salud física, emocional y cognitiva. La educación aparece como el factor más sólido para promover prácticas saludables y reducir riesgos”.

Actividad Física: un ítem incumplido Entre los principales resultados, se observa que el 78,8% de los argentinos no realiza los 150 minutos semanales de actividad física sugeridos por la Organización Mundial de la Salud. En cuanto a la alimentación, apenas el 26,8% consume frutas y verduras a diario, porcentaje que cae al 16,2% entre los jóvenes de 18 a 29 años.

El descanso también muestra indicadores preocupantes: más del 50% duerme menos de siete horas por noche y dos tercios admiten dificultades para lograr un sueño reparador. A su vez, el uso excesivo de pantallas se consolida como otro hábito problemático: casi seis de cada diez personas superan las dos horas diarias frente a dispositivos, una cifra que asciende al 75% en los más jóvenes.