Sexo Sin Vergüenza: los consejos de una experta española para no perder el fuego

Silvia Pérez es sexóloga y terapeuta de pareja. Tiene como profesión una misión fundamental: ayudar a las personas a que redescubran su sexualidad, a que no pierdan el deseo y se desprendan de prejuicios. La especialista tuvo una charla Sin Vergüenza con Lorena Lorca y Verónica Jorge. En la primera parte, la especialista brinda algunos tips para mantener el interés en la pareja.

El escenario ideal: un hotel alojamiento. La utilería también: lencería y juguetes. Pero lo más importante fueron las recomendaciones de Pérez.

“El problema más común es...’ya no tenemos sexo’", cuenta la sexóloga. Y en ese sentido para ella la solución no es "cambiar lo que tenemos en casa" sino redescubrirse. "Pero el sexo no puede aburrir, el sexo es maravilloso. Si aburre es porque siempre haces lo mismo. La clave es tener ningún prejuicio, tener libertad y saber que eso es puerta para adentro", explicó. "A todo el mundo nos gustan cosas que no nos atrevemos a contar. Pero hay que diferenciar entre fantasía y deseo", dijo Pérez.