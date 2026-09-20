Señales silenciosas: cómo reconocer la depresión en mujeres posmenopáusicas

Hay mujeres que comienzan a apagarse lentamente dentro de sus propias casas sin que la familia advierta qué les sucede. Continúan respondiendo mensajes, participando de algunas conversaciones y preguntando cómo están los demás, pero algo empieza a cambiar. Se quedan más tiempo en la cama, pierden interés por aquello que antes disfrutaban, dejan de aceptar invitaciones y sienten que hasta las acciones más sencillas requieren una energía que ya no encuentran.

La familia suele notar esas modificaciones, aunque no siempre consigue comprenderlas. Algunos dicen que está desganada, sensible, irritable o poco comunicativa; otros creen que necesita distraerse, salir más o recuperar la voluntad. La ven diferente, pero no necesariamente la ven sufrir. Y allí puede esconderse una de las experiencias más dolorosas de la depresión : sentirse invisible frente a las personas más cercanas. La familia advierte todo lo que ella dejó de hacer, pero pocas veces se pregunta por qué ya no puede hacerlo. Esto no siempre ocurre por falta de amor. En muchas familias existe una imagen instalada de la mujer que organiza, contiene y resuelve. Cuando comienza a necesitar cuidado, los demás no saben reconocerla en ese nuevo lugar. Se acostumbraron tanto a su fortaleza que interpretan su silencio como mal humor y su aislamiento como una decisión personal.

Hablar de depresión en mujeres posmenopáusicas exige evitar explicaciones únicas. No todo se debe a las hormonas , aunque los cambios hormonales pueden influir. Tampoco todo nace de una situación familiar o de un momento difícil. La depresión es una enfermedad compleja en la que pueden combinarse factores biológicos, genéticos, físicos, psicológicos y sociales. Los cambios hormonales de la menopausia pueden influir en el sueño y el estado de ánimo y, en algunas mujeres, aumentar la vulnerabilidad emocional. Esto no significa que la posmenopausia provoque depresión inevitablemente ni que toda tristeza tenga una causa hormonal . La historia clínica debe formar parte de una evaluación integral. También puede existir una predisposición familiar . Tener familiares cercanos que atravesaron una depresión puede aumentar el riesgo, aunque no determina que una mujer vaya a desarrollarla. Esa vulnerabilidad puede combinarse con pérdidas, enfermedades, experiencias difíciles o períodos prolongados de estrés.

Hay mujeres que comienzan a apagarse lentamente dentro de sus propias casas sin que la familia advierta qué les sucede.

Algunas condiciones físicas pueden confundirse con una depresión o contribuir a ella. Los trastornos de la tiroides, la anemia, ciertas deficiencias nutricionales, la apnea del sueño, el dolor crónico y algunos medicamentos pueden provocar apatía, dificultades de concentración, alteraciones del sueño y falta de energía. Por eso no alcanza con decir que “es la edad” o que “son las hormonas”: hace falta una evaluación médica y de salud mental. A esto se suman situaciones frecuentes durante la madurez, como la enfermedad o muerte de los padres, el cuidado de una pareja, la partida de los hijos, una separación, la jubilación, la pérdida del trabajo o dificultades económicas.

Una de las frases que más pueden lastimar a una persona deprimida es: “Pero si tenés todo para ser feliz”. Aunque pueda surgir de una intención comprensible, supone que la depresión se resuelve haciendo un inventario de las cosas buenas de la vida. La mujer probablemente sepa que tiene una casa, una familia o personas que la aman. Esa conciencia puede aumentar su culpa porque no consigue sentirse como cree que debería. Se pregunta qué le pasa, por qué no puede disfrutar y por qué le cuesta tanto hacer aquello que antes resolvía con naturalidad.

Una de las frases que más pueden lastimar a una persona deprimida es: “Pero si tenés todo para ser feliz”. Archivo.

Frente a ese silencio aparecen consejos que simplifican su sufrimiento: que ponga voluntad, que salga a caminar, que se mantenga ocupada o que piense en quienes están peor. La actividad física, el contacto social y las rutinas saludables pueden formar parte de un tratamiento, pero no reemplazan una evaluación profesional. La depresión no es ingratitud, falta de carácter ni una elección de permanecer encerrada. Tampoco se mide por la cantidad de actividades que una mujer todavía consigue realizar: muchas continúan trabajando, cuidando y sonriendo mientras por dentro sienten que se están desmoronando.

Lo que la familia ve y no logra interpretar

La depresión también puede aparecer como irritabilidad, indiferencia, aislamiento, alteraciones del apetito, dificultad para tomar decisiones, pérdida de interés o problemas de memoria y concentración. Puede presentarse en una mujer que deja de arreglarse, cancela encuentros, pasa horas frente a una pantalla sin prestar atención o permanece en la cama porque no encuentra una razón suficiente para comenzar el día. Ninguna de estas conductas permite realizar un diagnóstico desde la familia, pero su persistencia debería despertar una pregunta diferente. En lugar de reclamarle que ya no participa, conviene tratar de comprender cuánto esfuerzo le está costando sostener su vida cotidiana. Hay una diferencia enorme entre decir “tenés que levantarte” y acercarse con un “veo que estás atravesando algo difícil; estoy acá y podemos buscar ayuda juntos”.

Cómo puede ayudarla su familia

Acompañar no consiste en encontrar una frase mágica ni en obligarla a recuperar de inmediato la vida que llevaba. El primer paso es acercarse con respeto y expresar preocupación sin convertir la conversación en un interrogatorio. Puede bastar con decir: “Te noto diferente desde hace un tiempo y me preocupa que estés sufriendo. No tenés que explicarme todo ahora, pero quiero que sepas que estoy acá”. La familia puede ayudarla a concertar una consulta con un profesional de salud mental y acompañarla a una evaluación clínica. Según cada caso, el tratamiento puede incluir psicoterapia, medicación, atención de problemas físicos y cambios graduales en las rutinas.

Acompañar no consiste en encontrar una frase mágica ni en obligarla a recuperar de inmediato la vida que llevaba. Archivo.

Ofrecer ayuda concreta suele ser más útil que repetir “avisame si necesitás algo”. Acompañarla a una consulta, ayudarla con un trámite, preparar una comida o permanecer cerca mientras realiza una actividad sencilla puede aliviar aquello que hoy le resulta demasiado pesado sin quitarle autonomía. También es importante sostener el contacto sin invadirla. Tal vez no quiera participar de una reunión o conversar durante horas, pero puede aceptar tomar un café, caminar unos minutos o simplemente compartir un momento acompañada. Hay expresiones que requieren una respuesta inmediata: “Soy una carga”, “estarían mejor sin mí” o “no quiero seguir viviendo”. Ante esas señales, la persona no debería quedar sola y es necesario recurrir de inmediato a un servicio de urgencias o a un profesional de salud mental.

La depresión silenciosa no siempre permanece oculta

Muchas veces esas señales están frente a toda la familia, pero se interpretan como desgano, mal carácter, egoísmo o cosas de la edad. La pregunta es incómoda, aunque necesaria: ¿qué tiene que suceder para que dejemos de reclamarle lo que ya no puede hacer y empecemos a preguntarle qué le está pasando? Detrás de una puerta cerrada puede haber una mujer esperando algo mucho más profundo que un consejo.

Puede estar esperando que su familia finalmente la vea.

* Daniela Rago. Lic. en Psicopedagogía y Relaciones Públicas. Creadora del Movimiento Mujeres 5.0. Este artículo tiene fines informativos y de reflexión, y no reemplaza la consulta con profesionales de la salud.

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