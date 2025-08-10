Semana agradable y con días primaverales: así estará el tiempo en el AMBA
Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, se espera una semana con sol y con temperaturas agradables.
Comenzará una nueva semana en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense con un tiempo agradable y sin precipitaciones de lluvias. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, serán días con sol y con temperaturas altas para el invierno.
Así estará el tiempo esta semana en el AMBA
El lunes iniciará la semana con sol, con una mínima que rondará en los 7° y con una máxima esperada de 19° para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, según informó el ente nacional.
Estas mismas condiciones se replicarán hasta el día miércoles, según reportó el Servicio Meteorológico Nacional en el pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense. El día martes comenzará con una mínima prevista de 10° y alcanzará una máxima de 20°. El día miércoles iniciará de la misma manera pero con una temperatura máxima cercana a los 15°.
El resto de la semana comenzarán a bajar las temperaturas y se pondrán acorde al invierno. A partir del jueves las mínimas estarán cercanas a los 5° y las máximas no superarán los 14°.
Según informó el ente nacional, toda la semana tendrá buen tiempo y con sol. Además, hasta el momento no se han emitido alertas en la zona de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense por presencia de lluvias.