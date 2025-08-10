Semana agradable y con días primaverales: así estará el tiempo en el AMBA

Será una semana soleada y sin precipitaciones de lluvia en el AMBA.

Comenzará una nueva semana en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense con un tiempo agradable y sin precipitaciones de lluvias. Según informó el Servicio Meteorológico Nacional, serán días con sol y con temperaturas altas para el invierno.

Así estará el tiempo esta semana en el AMBA El lunes iniciará la semana con sol, con una mínima que rondará en los 7° y con una máxima esperada de 19° para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, según informó el ente nacional.

smn SMN Estas mismas condiciones se replicarán hasta el día miércoles, según reportó el Servicio Meteorológico Nacional en el pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense. El día martes comenzará con una mínima prevista de 10° y alcanzará una máxima de 20°. El día miércoles iniciará de la misma manera pero con una temperatura máxima cercana a los 15°.

El resto de la semana comenzarán a bajar las temperaturas y se pondrán acorde al invierno. A partir del jueves las mínimas estarán cercanas a los 5° y las máximas no superarán los 14°.