El viernes pasado, un chico de 5 años jugaba en un puesto a 40 kilómetros del casco urbano de Santa Isabel, en la provincia de La Pampa. En un momento de distracción, el niño se incrustó un palo en la cara sufriendo una herida cortante muy profunda en la mejilla izquierda.

Su mamá se comunicó inmediatamente con el Hospital de Santa Isabel y logró que una ambulancia fuera a buscarla ya que se encontraba sola en el campo y no contaba con medios para el traslado.

Mariela Ester Sosa, la madre del menor, contó después el lamentable episodio que tuvo que vivir con su hijo: “Cuando llego al Hospital de Santa Isabel, me recibe una médica de apellido Fernández, quien me aclara que ella no estaba de guardia y que quien lo estaba había salido. Lo revisó y una enfermera le lavó la carita. Fernández me dice que la herida era para atención urgente en el Hospital Molas de Santa Rosa”.

“Cuando le pregunto si me trasladaban en ambulancia me dice que no, que me tenía que ir por mis propios medios y que el Hospital no podía hacerse cargo de llevarme. Por eso decido esperar a la otra doctora para que me pueda dar una solución”, recordó aún con angustia por lo vivida.

Luego de varios minutos de espera, la profesional a cargo de la guardia llegó y le repite a la señora Sosa lo mismo: que el hospital no se puede hacer cargo del traslado por su herida.

Debido a la gravedad de la herida, decido juntar unos pesos y viajar a Mendoza ya que está a 160 km y Santa Rosa me queda a 300 km de donde yo estaba”, detalló la mujer.

Finalmente, la desesperada mamá se dirigió al Hospital Enfermeros Argentinos de General Alvear donde fue atendida por una pediatra. Tras revisar al menor, la pediatra lo derivó a un cirujano, quien decidió hacerle 14 puntos al niño herido.

"Lo que no logré en mi provincia me lo solucionaron en cuestión de minutos en Mendoza. Recibí una excelente atención, no sólo médica sino humana, como corresponde. Como debería ser siempre”, concluyo Mariela.