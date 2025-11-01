Se realiza la Marcha del Orgullo LGBTIQ+ 2025: "Reparación histórica".

La Marcha del Orgullo celebra su 34° edición en Buenos Aires bajo el lema “El orgullo vence al odio”, con reclamos por derechos y reparación histórica trans.

La Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo–Línea Histórica convocó a la 34 edición en la Ciudad de Buenos Aires, que se realizará hoy, bajo las consignas “El orgullo vence al odio”, “Reparación histórica para personas travestis y trans adultas mayores” y “Rechazo a los DNU 61 y 62/25”.

Según el documento oficial al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas, las organizaciones convocantes señalaron que el mencionado decreto “cercena derechos conquistado, como el acceso a la salud de adolescente trans y la identidad de género de las personas privadas de su libertad.

Además, se reclamará por una “reparación histórica para las personas travestis y trans adultas mayores, sobrevivientes de la violencia estatal por motivo de su identidad de género”, al tiempo en que apuntan a “frenar la política de odio y la violencia fascista”.

En línea, los entes convocantes también rememoraron el antecedente del pasado 1 de febrero, cuando se realizó la movilización del orgullo antifacista y antirracista en rechazo a los dichos del presidente Javier Milei en el discurso del foro Davos.

El cronograma indica que se instalarán stands a partir del mediodía, sobre Diagonal Norte, con expresiones artísticas y visibilización de las organizaciones. Allí se realizará un homenaje a Diana Sacayán a diez años de su travesticidio y un pañuelazo por la Memoria, la Verdad y la Justicia, junto a Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora, la agrupación H.I.J.O.S. Capital y Nietes, con la participación de Taty Almeida.