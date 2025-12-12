Salió a la luz "Todo Mal", la primera colaboración de No Te Va Gustar y Andrés Ciro Martínez

El jueves por la noche, salió a la luz Todo Mal , el segundo adelanto del nuevo álbum de No Te Va Gustar (NTVG) , Florece en el Caos . Se trata de un tema bien rockero y filoso que cuenta con la participación del mismísimo Andrés Ciro Martínez , uno de los artistas más relevantes del rock argentino, histórico líder de Los Piojos y, actualmente, de Ciro y Los Persas .

La canción , que llega tras el lanzamiento de En Llamas, profundiza el carácter más rockero de la banda uruguaya, que busca reinventarse con “un sonido más áspero, filoso y firme”.

Desde el comienzo, Todo Mal impacta con la energía de la armónica de Ciro Martínez , con un riff preciso y cargado de identidad. Asimismo, su interpretación vocal imprime una fuerte carga emocional, aportando una vibra única al tema.

Todo Mal - No Te Va Gustar y Andrés Ciro Martínez

Este segundo adelanto de Florece en el Caos llega acompañado de un videoclip dirigido por Pablo Abdala. El video ofrece una mirada íntima al proceso de creación de la canción, registrando la visita de Ciro Martínez al estudio de No Te Va Gustar en Montevideo.

La unión entre No Te Va Gustar y Ciro Martínez no es nueva. Si bien, Todo Mal representa a la primera colaboración oficial, grabada en el estudio, la relación entre los músicos data de una larga trayectoria, con diversas presentaciones compartidas en Montevideo y Buenos Aires. En 2022, por ejemplo, Ciro y la banda interpretaron juntos un cover de Tan Solo y, posteriormente, Tan Lejos, con la participación de Ciro tanto en voz como en armónica.

Florece en el Caos, No Te Va Gustar y Andrés Ciro Martínez Emiliano Brancciari y Andrés Ciro Martínez, en la grabación de Todo Mal. Prensa NTVG

Florece en el Caos: un nuevo capítulo para NTVG

El lanzamiento de Todo Mal forma parte del proceso de creación de Florece en el Caos, el nuevo álbum de No Te Va Gustar, que estará disponible el 8 de enero. El proceso de grabación del disco comenzó en mayo de este año, cuando la banda se trasladó al barrio Parque Rodó de Montevideo. En este emblemático barrio, No Te Va Gustar construyó su propio estudio, diseñado específicamente para explorar un sonido más afilado y contemporáneo.

Junto al famoso productor Nico Cotton y el ingeniero Carlos Imperatori, la banda se embarcó en un proceso de grabación intensivo que duró tres semanas. El resultado de este trabajo es un álbum de 10 canciones que presenta una sonoridad cohesiva y madura, con letras que abordan preocupaciones universales desde una perspectiva más reflexiva.

Florece en el Caos, No Te Va Gustar y Andrés Ciro Martínez Todo Mal constituye la primera colaboración de la banda uruguaya con el referente del rock nacional argentino. Prensa NTVG

En cuanto al enfoque musical, Florece en el Caos mantiene la raíz emocional y melódica que ha caracterizado a No Te Va Gustar en anteriores discos, pero incorpora un enfoque más directo y áspero. Las canciones exploran temas de resistencia y esperanza, reflejando las tensiones del contexto actual.

Los shows de NTVG en 2026

A partir de 2026, No Te Va Gustar llevará Florece en el Caos a escenarios internacionales con una gira mundial que ya tiene confirmadas fechas en Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay.

Florece en el Caos, No Te Va Gustar y Andrés Ciro Martínez Florece en el Caos se estrenará el 8 de enero de 2026. Diego Velazco/ Prensa NTVG

Sin dudas, uno de los conciertos más esperados será el de Buenos Aires, que marcará el inicio de esta nueva etapa de la banda. Este evento, programado para el 25 de abril en el Estadio Ferro, será el primer recital del año en Argentina y servirá como la presentación oficial del nuevo álbum ante el público local.