Quién es Dani Reuvers, el mendocino que toca la guitarra en los shows de Tini

El sábado 25 de octubre, Tini Stoessel desembarcó en Tecnópolis para dar el primero de sus shows en el marco del festival Futttura, un evento en el que la cantante repasa todos los éxitos de su carrera, con una puesta en escena única e invitando al escenario a otros artistas de la talla de Chris Martin , Nicki Nicole, Juanes, La Joaqui, María Becerra y Miranda!.

Hasta el 16 de noviembre, la actriz de 28 años cantará delante de miles de fanáticos junto a un gigantesco equipo integrado por bailarines, músicos y técnicos. Sin embargo, pocos conocen que, entre los músicos que acompañan a Tini en cada show, se encuentra nada más ni nada menos que un mendocino . Se trata de Dani Reuvers , el guitarrista que viene cumpliendo su sueño de vivir de la música y de tocar ante multitudes junto a grandes artistas.

“La música siempre estuvo presente en mi vida porque mi mamá cantaba desde chica y mi papá era DJ”, comenzó a contar Dani , en diálogo con MDZ . “De chico, me ponían juguetes para divertirme y los convertía en elementos de percusión. A los 3 o 4 años me regalaron una batería de juguete y, después, mi primera batería real”, recordó el artista que, con el tiempo, fue descubriendo y enamorándose de la guitarra, el instrumento con el que hace música hasta hoy.

Según relató Dani a MDZ , de chico tuvo una formación importante tocando la guitarra en la iglesia. Mientras más tocaba, más se iba haciendo un lugar en la escena musical, conociendo a otros músicos que lo acompañarían en el camino. “En Mendoza, tocó hacer música, todo el tiempo, con músicos distintos, que es más o menos lo que hago actualmente. Tuve mi banda con mi gran amigo Mario Navarro y mi hermano Ale Reuvers. La banda se llamaba Epicenthro, grabamos discos y giramos bastante”, reveló el artista.

Asimismo, tuvo la oportunidad de trabajar con otros artistas locales como Don Torres, Sergio Nieva y Clari Ceschín , la periodista y cantante que, además, es su novia. “Nuestro primer show juntos fue en la Fiesta Nacional de la Vendimia, donde siempre había querido tocar”, expresó, recordando uno de los primeros sueños cumplidos.

La llegada de Dani a Buenos Aires y las puertas a los grandes recitales

Poco a poco, se le presentaron más oportunidades y fue conociendo a otras personalidades que lo impulsarían a seguir su camino musical en la Ciudad de Buenos Aires. “Iba y venía a Buenos Aires iba porque viajé con varias bandas. Pero, puntualmente, con Don Torres abrimos un show de una artista de Buenos Aires en Mendoza. En ese show conocí a Pedro Pasquale, guitarrista y actual productor de Trueno”, declaró Dani, y continuó: “Él me insistió para venirme a vivir a Buenos Aires porque me veía condiciones para trabajar de esto”.

Así fue que, motivado por su entorno, hace cuatro años se decidió a probar la vida en la ciudad de la furia. Al llegar, le propusieron tocar con MYA, el dúo integrado por Maxi Espíndola y Agustín Bernasconi. Luego llegaron las giras con artistas de la talla de Ruggero Pasquarelli, Fabro y Manuel Wirtz, entre otros.

La experiencia de Futttura con Tini

En estos años, Dani llegó a los escenarios más importantes del país junto a artistas como Lit Killah, Natalie Pérez, Connie Isla, Laura Esquivel, Camilú y La Feria. Asimismo, gracias a Maxi Espíndola de MYA pudo empezar a tocar para la mismísima Tini Stoessel.

“Maxi fue convocado para ser el productor de la música en vivo de los shows de Tini a partir del tour que hizo en el Hipódromo de Palermo. Él armó un team conmigo y Fede Plaate, otro gran músico y amigo con el que trabajamos mucho. De ahí comencé a ser parte de la "cocina" de los shows grabando lo que después los músicos tocan en vivo, sobre todo guitarras y aportando a los distintos arreglos para la música en vivo", señaló.

Si bien empezó trabajando en los arreglos y en el detrás de escena de Tini, no sabía que en algún momento le tocaría estar en el escenario junto a ella. “La primera vez que tuve que tocar con ella sucedió de una manera muy loca. Yo ya venía trabajando en el equipo, grabando lo que después los guitarristas tocaban en vivo, entonces conocía el repertorio, pero no lo tenía estudiado”, empezó a contar.

“Un miércoles a la noche me llama quien era el guitarrista en ese momento, diciéndome que se había quebrado el brazo jugando al fútbol y que el sábado siguiente tenían un show en el estadio de Central Córdoba en Santiago Del Estero. El show estaba soldout por lo que tuve 3 días para prepararme, prácticamente, sin ensayo con la banda. ¡Hubo adrenalina!”, exclamó al finalizar la anécdota.

Ahora, tocar al lado de Tini se volvió algo casi cotidiano, al menos, durante el festival de Futttura. En las redes sociales, Dani comparte todo lo más destacado de su trabajo en el show del momento y, precisamente, subió un video tocando la guitarra al lado de la popstar. “Cubriendo al número uno, Nano Cantarini. Gracias por confiar en mí y darme la responsabilidad de cuidarte el puesto por esta fecha”, escribió entonces el músico en la descripción del video, que concluyó con un “toqué con una banda de sueños”.

Cómo fueron los ensayos para Futttura

Como si fuera poco, en la charla con MDZ, Dani contó cómo fueron los ensayos de Futttura, para que los shows en Tecnópolis fueran fascinantes. “Los ensayos de Futttura fueron increíbles. Los músicos estuvimos durante 3 semanas ensayando de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, preparando un repertorio de 40 canciones aproximadamente. Fue un proceso muy lindo, pero largo”, contó con lujo de detalles.

“Luego vinieron los ensayos generales donde se sumaron Tini y los bailarines, en un lugar más grande, en los estudios de Telefé. Fueron unos 5 ensayos generales y, de ahí, vinimos al predio de Tecnópolis a tener una percepción más real de lo que era el escenario”, agregó Dani.

Al ser consultado sobre lo que siente al ver que miles de personas están escuchando sus arreglos musicales en vivo, Dani dijo que “es realmente emocionante”. “Muchos solos y melodías que se escuchan en el concierto de Tini, por ejemplo, las ideé y produje en mi casa, en lo de mi mamá, algunas cosas en traffic mientras viajaba, aeropuertos, todo con mis cosas tipo home studio. Quizás, en contexto de mucho ruido, pero sin descuidar ese sentimiento que dejo en cada solo o melodía. Entonces, cuando toco y veo lo que causa en la gente no dejo de emocionarme, ya que veo cómo se pudo transmitir lo que yo sentí cuando lo pensé”, comentó.

Finalmente, el músico contó que desea seguir cumpliendo sueños, con la música y junto a su novia, Clari. “Siempre me proyecté a tener mi familia, vivir tranquilo ayudar a quienes tengo cerca y quienes amo. Siento que todo lo que me sucede como músico acompaña a ese sueño que tengo desde niño. Seguramente se vienen muchas cosas lindas por vivir, y eso me mantiene expectante todo el tiempo, preparándome y nunca dejando de estudiar y perfeccionarme para ser cada día un poquito mejor en esto”, concluyó.