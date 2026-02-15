Pronóstico: alerta por tormentas fuertes en gran parte del país

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte que el domingo estará marcado por tormentas intensas, lluvias abundantes y ráfagas muy fuertes en varias provincias.

Tormentas fuertes con granizo y ráfagas intensas afectarán el centro del país durante el domingo.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que este domingo rige una alerta meteorológica por tormentas que abarca amplias zonas del centro y norte del país. Se espera una jornada inestable, con fenómenos que podrían intensificarse de manera localizada.

La advertencia alcanza a la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y Jujuy. Según el organismo oficial, el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 90 km/h.

mapa_alertas La alerta meteorológica advierte por lluvias abundantes y actividad eléctrica en varias provincias. SMN Los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 70 mm, aunque no se descarta que puedan superarse de manera puntual, lo que puede generar anegamientos temporarios, reducción de la visibilidad y complicaciones en rutas.